Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor'da Özgür Çek ve Sakıb Aytaç 1 ay yok!
14.10.2020 - 15:51 | | DENİZLİ (AA) -

Denizlispor'da Özgür Çek ve Sakıb Aytaç 1 ay yok!

Yeşil-siyahlı ekipte adalesinde yırtık bulunan Özgür Çek ile Sakıb Aytaç 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Denizlispor'da Özgür Çek ve Sakıb Aytaç 1 ay yok!
ABONE OL

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı çift kale maçla tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Fabiano Leismann, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç katılmadı. Adalesinde yırtık bulunan Özgür Çek ile Sakıb Aytaç 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Denizlispor, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Denizlisporda Özgür Çek ve Sakıb Aytaç 1 ay yok

 

İşte Martial'in Monaco'daki ilk golü
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Kulüpler Birliği toplantısı başladı
    Kulüpler Birliği toplantısı başladı
  2. Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
    Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
  3. Türkiye-Sırbistan UEFA Uluslar B Ligi 3. grup maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mş?
    Türkiye-Sırbistan UEFA Uluslar B Ligi 3. grup maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mş?
  4. Son Dakika | Trabzonspor'da yeni transfer Semedo'nun lisansı çıktı!
    Son Dakika | Trabzonspor'da yeni transfer Semedo'nun lisansı çıktı!
  5. Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu
    Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Misli.com'da Bahçeşehir Koleji-Joventut Badalona canlı izle canlı bahis yap

Misli.com'da Bahçeşehir Koleji-Joventut Badalona canlı izle canlı bahis yap

Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Fenerbahçe, dünya devlerini geride bıraktı

Fenerbahçe, dünya devlerini geride bıraktı

Son dakika | Fenerbahçe'de Rodrigues idmanı yarıda bıraktı

Son dakika | Fenerbahçe'de Rodrigues idmanı yarıda bıraktı

Sıradaki Haber