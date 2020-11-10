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10.11.2020 - 12:03 | | DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor'da Prosinecki'nin koltuğu sallanıyor

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada 1 kez galip gelebilen, düşme hattında sondan ikinci sıradaki Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki'nin geleceği tartışma konusu oldu.

Denizlispor'da Prosinecki'nin koltuğu sallanıyor
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Bu sezon ligde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 5 puanla 20'nci sırada kalıp taraftarını korkutan yeşil-siyahlılarda sezon başında Levent Kartop'un yerine göreve getirilen Hırvat teknik adamın koltuğu sallantıda.

Taraftarlar, alınan kötü sonuçlar nedeniyle daha önce Hes Kablo Kayserispor'da da görev yapan Prosinecki ve geçen yıldan beri tepki gösterdikleri yönetime ağır eleştiriler yöneltti. Denizlisporlu kurmayların toplantı yapıp Prosinecki'nin durumunu görüşeceği ve bir yol haritası belirleyeceği ifade edildi. Kulüple sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Prosinecki'yle yolların ayrılması durumunda Mehmet Altıparmak'ın ismi potansiyel adaylar arasında geçiyor. TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 şampiyonluk yaşayan Altıparmak, geçen haftaya kadar Süper Lig'de Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

Denizlisporda Prosineckinin koltuğu sallanıyor

 

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