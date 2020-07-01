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01.07.2020 - 10:52 |

Denizlispor'da Recep Niyaz sevinci

Topuğundaki sakatlığı sona eren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan yıldız futbolcu görev verilmesi durumunda Gaziantep FK maçında forma giyebilecek.

Denizlispor'da Recep Niyaz sevinci
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Süper Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası çıktığı 3 maçta galibiyetle tanışamayıp alt sıralarda kalan Yukatel Denizlispor'a takımın en önemli oyuncularından Recep Niyaz'dan müjde geldi. Topuğundaki sakatlığı sona eren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Recep Niyaz, görev verilmesi durumunda Gaziantep FK maçında forma giyebilecek.

Denizlisporda Recep Niyaz sevinci
 

Yeşil-siyahlılar altyapı patentli yıldızından yoksun çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle 1 puan alabilmiş, teknik direktör Bülent Uygun da Recep'in eksikliğinin önemli kayıp olduğuna vurgu yapmıştı.

Denizlispor'da Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan son antrenmana sakatlığı süren Ogenyi Onazi ise katılmadı. 

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