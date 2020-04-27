Denizlisporâ€™da sakatlar döndü
KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± kapsamÄ±nda tÃ¼m maÃ§lara ara verilmesinin ardÄ±ndan SÃ¼per Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 4â€™erli gruplarla ilk idmanÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirirken, sakatlÄ±klarÄ±nÄ± atlatan 7 futbolcu takÄ±ma dÃ¶ndÃ¼, sÃ¶zleÅŸmesini fesheden kaleci Stackhowiak ile Ã¼lkesi Gambiyaâ€™ya izinsiz giden Barrow antrenmanda yer almadÄ±.
Tamamen iyileÅŸen Tolgahan, Recep, Bergdich, Mbamba, Ben Youssef, Sacko ve Sackey ilk antrenmanda takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. OyuncularÄ±n ciddi sakatlÄ±klardan dÃ¶nÃ¼p iyileÅŸmesi teknik ekibi sevindirirken, gidenler ise can sÄ±ktÄ±.
SalgÄ±n nedeniyle Ã¼lkesine izinsiz olarak giden Barrowâ€™a aÄŸÄ±r para cezasÄ± verileceÄŸi ifade edildi. Bu sezon 2 gol ve 2 asistle oynayan Barrowâ€™un kente dÃ¶nse dahi kadroya alÄ±nmayacaÄŸÄ± bildirildi. Ege temsilcisinde, son olarak takÄ±mÄ±n en istikrarlÄ± ismi olan kaleci Adam Stackhowiakâ€™Ä±n alacaklarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterip sÃ¶zleÅŸmesini feshetmiÅŸti. Bu sezon 3 penaltÄ± kurtarÄ±p dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken PolonyalÄ± eldivenin takÄ±mdan ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ± taraftarlarÄ± Ã¼zdÃ¼.
Teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Uygun, kalan futbolcularla sezonu en iyi ÅŸekilde tamamlayacaklarÄ±nÄ± dile getirdi. Uygun, "Sosyal mesafe kuralÄ±na uyarak sahaya indik. UmarÄ±m en kÄ±sa sÃ¼rede hayat normale dÃ¶ner" dedi.