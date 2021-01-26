Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor’da Sekidika harekatı
26.01.2021 - 12:31 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -

Denizlispor’da Sekidika harekatı

Süper Lig’in son sırasında yer alan Yukatel Denizlispor, transferde atağa kalktı. Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlı ekip, son olarak Alanyaspor’da forma giyen Hasan Ayaroğlu ile anlaşmaya vardı. Denizlisporlu kurmaylar, yaptıkları görüşmede 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla el sıkıştı. Hasan Ayaroğlu’nun kısa süre içinde kente gelip resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

ABONE OL

Sezonun ilk devresinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle güçlük çeken Denizlispor, sezonun kalan kısmında rotasyon gücünü arttırmak için Galatasaray’dan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Jese Sekidika ve 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol’u gündemine aldı.

İki genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Galatasaray’a teklif yapan Denizlispor, gelecek yanıtı beklemeye başladı. Ege ekibinde sol bek için İsveçli Martin Olsson ismi gündeme geldi.

İsveç Ligi ekiplerinden Helsingborg forması giyen 32 yaşındaki oyuncuya resmi teklifini ileten Denizlispor’un anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Kariyerinde İsveç Milli Takımıyla 51 maça çıkan Olsson 5 gol attı. Denizlispor, altyapıdan 3 oyuncuyla daha sözleşme imzaladı. Devre arası transfer döneminde 18 yaşındaki forvet Veton Tusha’yı profesyonel yapan yeşil-siyahlılar, 19 yaşındaki Ferhat Erdoğan ve 17 yaşındaki Göktuğ Ercedoğan ile geçtiğimiz sezon 18 yaşındaki Hüseyin Furkan Uslu 5’er yıllık resmi sözleşmeye imza attırdı.

Denizlispor’da Sekidika harekatı

    Barcelona'da Vallecano mesaisi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Ankara Keçiörengücü, Kamal Issah'ı transfer etti
      Ankara Keçiörengücü, Kamal Issah'ı transfer etti
    2. Kobe Bryant'ın vefatının ardından bir yıl geçti
      Kobe Bryant'ın vefatının ardından bir yıl geçti
    3. Bakasetas için 5 milyon euroluk talep
      Bakasetas için 5 milyon euroluk talep
    4. Yücel İldiz: 'Yarışı bırakmayacağız'
      Yücel İldiz: 'Yarışı bırakmayacağız'
    5. Rizespor'da Erik Sabo ve Dokovic imzaladı
      Rizespor'da Erik Sabo ve Dokovic imzaladı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MLS ekibi Atlanta United, Arjantinli golcü Lisandro Lopez'i kadrosuna kattı

    MLS ekibi Atlanta United, Arjantinli golcü Lisandro Lopez'i kadrosuna kattı

    Arsenal'de Shkodran Mustafi de serbest kalıyor

    Arsenal'de Shkodran Mustafi de serbest kalıyor

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Denizlispor’da Sekidika harekatı

    Denizlispor’da Sekidika harekatı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet