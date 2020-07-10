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10.07.2020 - 17:35 | | DENİZLİ (AA)

Denizlispor'dan "Bülent Uygun" açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, eski teknik direktörleri Bülent Uygun ve ekibine görev yaptıkları süre boyunca 877 bin lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Denizlispor'dan "Bülent Uygun" açıklaması
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Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun'un bugün bir gazetede "Hiç maaş almadım" başlığıyla yayımlanan açıklamasının üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Denizlispordan Bülent Uygun açıklaması

Bülent Uygun'un 19 Şubat'ta göreve geldiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Teknik direktör Bülent Uygun ve ekibine görev yaptığı süre boyunca toplam 877 bin lira ödeme yapılmıştır. Sayın Bülent Uygun'la karşılıklı görüşülerek yollarımızı ayırdık. Yukatel Denizlispor Kulübü olarak bu süreçle ilgili bizim de söyleyecek çok şeyimiz var. Ancak polemiğe girmemek, kritik bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde enerjimizi tüketmemek, başarılı veya başarısız olsun, kulübe hizmet edenlere saygı gösterme şiarımızdan ödün vermeme adına susmayı ve iddialara belgelerle cevap vermeyi uygun buluyoruz. Kısa bir dönem de olsa kulübümüzde görev yapmış bir teknik adamın hem ücret hem de diğer konularda ortaya attığı iddialar ne kendisine ne de kulübümüze yarar sağlayacaktır."

  

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