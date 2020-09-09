Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor'dan çifte takviye
09.09.2020 - 11:12 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor'dan çifte takviye

SÜPER Lig'de 12 Eylül Cumartesi günü Göztepe'yle deplasmanda oynayacağı yeni sezonun ilk maçı öncesi transfer harekatını sürdüren Denizlispor, Yeni Malatyaspor'dan Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir'i kadrosuna kattı.

Denizlispor'dan çifte takviye
ABONE OL

Yeşil-siyahlı kulüpte daha önce 2012 yılında A2 takımda forma giyen 29 yaşındaki sol bek Sakıp ve Fransa'da Le Havre altyapısında yetişip geçen sezon başında Malatya'ya transfer olan 22 yaşındaki defans oyuncusu Özer, kente gelerek yönetimle anlaştı. Özer, Süper Lig kariyerinde geçen sezon 8, Gençlerbirliği, Kayserispor, Antalyaspor gibi kulüplerde de oynayan tecrübeli futbolcu Sakıb ise 101 maça çıktı. Denizlispor, transferde daha önce eski file bekçisi Cenk Gönen'i alıp, yabancılar Bakalorz, Mesanovic, Sagal ve Pantilimon'u da renklerine bağlamıştı.

Denizlispordan çifte takviye

Mateo Kovačić'in 2019-20 Sezonundaki En İyi Anları

Bakan Kasapoğlu, Teknofest'e katılacak gençlerle bir araya geldi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. ABD Açık'ta Osaka ile Zverev yarı finalde
    ABD Açık'ta Osaka ile Zverev yarı finalde
  2. Bakan Kasapoğlu Tanyeli Roket Takımı'nı kabul etti
    Bakan Kasapoğlu Tanyeli Roket Takımı'nı kabul etti
  3. Son dakika | TFF, Misli.com ile sponsorluk anlaşması imzalıyor (CANLI)
    Son dakika | TFF, Misli.com ile sponsorluk anlaşması imzalıyor (CANLI)
  4. Andre Felipe: Neymar'la konuştuğum zaman...
    Andre Felipe: Neymar'la konuştuğum zaman...
  5. Transfer Haberleri | Beşiktaş'tan forvet transferi hamlesi! Mbwana Samatta sürprizi!
    Transfer Haberleri | Beşiktaş'tan forvet transferi hamlesi! Mbwana Samatta sürprizi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deniz Öncü ve Asrın Rodi Pak, Avrupa'da pistlere çıkıyor

Deniz Öncü ve Asrın Rodi Pak, Avrupa'da pistlere çıkıyor

Doğu Konferansı'nda ilk finalist Miami Heat

Doğu Konferansı'nda ilk finalist Miami Heat

Yeni Malatyaspor'da parola 3 puan

Yeni Malatyaspor'da parola 3 puan

Beşiktaş Haberleri | Beşiktaş'ta Umut Nayir'in geleceği belli oldu

Beşiktaş Haberleri | Beşiktaş'ta Umut Nayir'in geleceği belli oldu

Sıradaki Haber