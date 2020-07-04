YeÅŸil-siyahlÄ±lar, koronavirÃ¼s nedeniyle lige verilen aranÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 4 maÃ§ta sÄ±fÄ±r Ã§ekti. Galibiyeti unutan Ege ekibi, son olarak dÃ¼n evinde Gaziantep FK'ya 1-0'lÄ±k skorla boyun eÄŸdi.

Sezona ilk 5 hedefiyle baÅŸlayan Denizlispor'da alÄ±nan maÄŸlubiyetin ardÄ±ndan camiada kÃ¼me dÃ¼ÅŸme korkusu yaÅŸanmaya baÅŸlandÄ±.

DÃ¼ÅŸme potasÄ±na yaklaÅŸan Denizlispor'da, fikstÃ¼rÃ¼n zorluÄŸu da taraftarlarÄ± endiÅŸelendiriyor. Ãœst Ã¼ste ÅŸampiyonluk adaylarÄ± Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Trabzonspor'la karÅŸÄ±laÅŸacak Denizli ekibi, Aytemiz Alanyaspor ve AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§larÄ±yla ligi tamamlayacak. Teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Uygun, kalan maÃ§larda en iyi ÅŸekilde mÃ¼cadele edip yaÅŸanan puan kayÄ±plarÄ±nÄ± telafi edeceklerini belirtti.

TakÄ±m iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± kaybetmenin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Uygun, "Kalan maÃ§larda elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z. Allah'Ä±n izniyle Denizlispor'umuz bu ligde kalacaktÄ±r" dedi.