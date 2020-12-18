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18.12.2020 - 14:05 | | Deniz TOKAT / DENÄ°ZLÄ°, (DHA) -Â

Denizlispor'un 700'üncü maç onuru

YUKATEL Denizlispor, pazar gÃ¼nÃ¼ lider Aytemiz Alanyaspor Ã¶nÃ¼nde yeni teknik patronu YalÃ§Ä±n KoÅŸukavak yÃ¶netimindeki ilk, SÃ¼per LigÂ tarihinde ise 700'Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak.

Denizlispor'un 700'üncü maç onuru
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Rakibini pazar gÃ¼nÃ¼ evi AtatÃ¼rk StadÄ±'nda saat 16.00'da konuk edecek yeÅŸil-siyahlÄ± ekip, SÃ¼per Lig'de ÅŸimdiye kadar toplam 21 sezonda 699 maÃ§ oynadÄ±.

Denizlispor, bu maÃ§larda 212 galibiyet, 185 beraberlik ve 302 maÄŸlubiyet aldÄ±. Ligde 847 gol atan Denizli temsilcisi, kalesinde ise 1001 gol gÃ¶rdÃ¼.
Bu sezon oynadÄ±ÄŸÄ± 11 maÃ§ta tek galibiyetle dÃ¼ÅŸme hattÄ±nda son sÄ±raya demir atan Ege temsilcisi, 700'Ã¼ncÃ¼ SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nda lider Ã¶nÃ¼nde hem moral kazanÄ±p hem de evindeÂ geÃ§en yÄ±ldan beri sÃ¼ren 3 puan hasretine son vermeye Ã§alÄ±ÅŸacak. Bu sezon iÃ§ sahada Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 5 maÃ§ta hiÃ§ galip gelemeyen Denizlispor'un son yÄ±llarda rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸansÄ± tutmuyor. YeÅŸil-siyahlÄ±lar, Alanyaspor ile oynadÄ±ÄŸÄ± son 5 maÃ§tan 1 galibiyet Ã§Ä±karabildi.

Eksiklerin can sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Denizlispor'da tedavileri devam eden Dossevi, Subotic, Ã–zgÃ¼r ve SakÄ±b'Ä±n yanÄ± sÄ±ra kadro dÄ±ÅŸÄ± olan OÄŸuz karÅŸÄ±laÅŸmada forma giyemeyecek.

Denizlisporun 700Ã¼ncÃ¼ maÃ§ onuru

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