Denizlispor'un evinde yüzü gülmüyor

Puan tablosunda dibe demir atan yeşil-siyahlı ekip, evinde oynadığı 12 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Bu karşılaşmalarda 3 beraberlik alan Denizlispor, 7 kez ise sahadan yenik ayrıldı. Sahasında çıktığı maçlarda 8 gol atan Denizli ekibi kalesinde 14 gol gördü.

KÖTÜ GİDİŞATI HAKAN KUTLU DA DURDURAMADI

Bu sezon 4'üncü teknik direktörü göreve getiren Denizlispor, sahasında beklenilen performansı bir türlü yakalayamadı. Robert Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak'tan sonra takımın başına geçen Hakan Kutlu da kötü gidişatı durduramadı. Kutlu yönetiminde 4 maça çıkan Denizlispor, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran yeşil-siyahlı ekip, rakibi önünde yine kazanıp kötü gidişi durdurmak istiyor.