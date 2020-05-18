Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor'un tercihi yine Polonyalı kaleci
18.05.2020 - 11:24 | | DHA

Denizlispor'un tercihi yine Polonyalı kaleci

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen arada, alacaklarını gerekçe gösterip sözleşmesini tek taraflı fesheden Polonyalı Adam Stackhowiak'ın yerine vatandaşı Filip Bednarek'i gündemine aldı.

Denizlispor'un tercihi yine Polonyalı kaleci
ABONE OL

Yeni sezon için kaleci arayışlarına başlayan yeşil-siyahlıların Hollanda ligi Eredivisie ekibi Heerenveen'de görev alan 27 yaşındaki file bekçisine teklif götürdüğü ifade edildi. Bu sezon Heerenveen'de 7 maça çıkan deneyimli eldiven 630 dakika süre aldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Bednarek, Hollanda'da daha önce Twente, Utrecht ve De Graafschap'ta forma giydi. Yeşil-siyahlıların listesinde alternatif isimlerin de bulunduğu ifade edildi.

Denizlisporun tercihi yine Polonyalı kaleci

Bayern Münih'in 2019-20 Sezonundaki En İyi Anları

Barcelona'nın soyunma odaları dezenfekte edildi
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Chelsea'nin genç oyuncusu Callum Hudson-Odoi tutuklandı!

Chelsea'nin genç oyuncusu Callum Hudson-Odoi tutuklandı!

Fenerbahçe'den Berat Özdemir için 2 milyon Euro

Fenerbahçe'den Berat Özdemir için 2 milyon Euro

Werder Bremen-Bayer Leverkusen maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da!

Werder Bremen-Bayer Leverkusen maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da!

Başakşehir’den Volkan Babacan'a şok çıkış

Başakşehir’den Volkan Babacan'a şok çıkış

Sıradaki Haber