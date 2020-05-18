Denizlispor'un tercihi yine Polonyalı kaleci

Yeni sezon için kaleci arayışlarına başlayan yeşil-siyahlıların Hollanda ligi Eredivisie ekibi Heerenveen'de görev alan 27 yaşındaki file bekçisine teklif götürdüğü ifade edildi. Bu sezon Heerenveen'de 7 maça çıkan deneyimli eldiven 630 dakika süre aldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Bednarek, Hollanda'da daha önce Twente, Utrecht ve De Graafschap'ta forma giydi. Yeşil-siyahlıların listesinde alternatif isimlerin de bulunduğu ifade edildi.

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