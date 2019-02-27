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27.02.2019 - 10:00 | | AA

Denver Nuggets, Oklahoma'yı devirdi

NBA'de Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'ı 121-112 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Denver Nuggets, Oklahoma'yı devirdi
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NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımlarıDenver Nuggets ile Oklahoma City Thunder arasındaki mücadeleyi, 121-112 ev sahibi Nuggets kazandı.

Art arda 5. galibiyetini alan Nuggets'ta Nikola Jokic 36 sayı, 10 asist, 9 ribaunt, Will Barton 23 sayı, 5 asist ve Jamal Murray 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Thunder'da Paul George 25 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 6 ribaunt, Russell Westbrook 22 sayı, 14 ribaunt, 9 asist ve Jerami Grant 21 sayı, 5 ribaunt üretti.

Sonuçlar

New York Knicks-Orlando Magic: 108-103

Toronto Raptors-Boston Celtics: 118-95

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 121-112

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