Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Denver Nuggets seride ilk galibiyetini aldı
23.09.2020 - 10:00 | | AA

Denver Nuggets seride ilk galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ı 114-106 yenen Denver Nuggets, Batı Konferansı finalinde ilk galibiyetini alarak seriyi 2-1'e getirdi.

Denver Nuggets seride ilk galibiyetini aldı
ABONE OL

NBA play-off'larına, Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers arasındaki Batı Konferansı final serisinin 3. maçıyla devam edildi.

Maç boyunca sert savunma yapan Nuggets, rakibini 114-106 yenerek serinin ilk galibiyetini elde etti ve skoru 2-1 yaptı.

Nuggets'ta Jamal Murray 28 sayı, 12 asist , 8 ribaunt, Nikola Jokic ise 22 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Jerami Grant 26, Monte Morris 14 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Lakers'ta all-star LeBron James 30 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparken, Anthony Davis'in de 27 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA'e, Doğu Konferansı final serisinde Miami Heat-Boston Celtics maçıyla devam edilecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! 3 yıllık imza...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Büyüka: 'İnanılmaz rakam! 'Omar G.Saray'a...'

Denver Nuggets seride ilk galibiyetini aldı

Neymar, NBA Efsanesi Kareem Abdul-Jabbar İle Tanışıyor

    Yusuf Yazıcı idmanda takım arkadaşının aklını aldı! İşte o anlar...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Denver Nuggets seride ilk galibiyetini aldı
      Denver Nuggets seride ilk galibiyetini aldı
    2. Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: İyi bir başlangıç yaptık
      Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: İyi bir başlangıç yaptık
    3. Son dakika | Ankaragücü'nden Mehmet Ekici açıklaması!
      Son dakika | Ankaragücü'nden Mehmet Ekici açıklaması!
    4. İbrahimovic: Benim adım Benjamin Button
      İbrahimovic: Benim adım Benjamin Button
    5. Gol atmadan 234 milyon euro!
      Gol atmadan 234 milyon euro!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Taylan Antalyalı tesadüf değil akademi ürünü

    Taylan Antalyalı tesadüf değil akademi ürünü

    Transfer haberleri | Galatasaray'da gidecekler için Avrupa vitrin ligi!

    Transfer haberleri | Galatasaray'da gidecekler için Avrupa vitrin ligi!

    Samatta’ya Sörloth modeli

    Samatta’ya Sörloth modeli

    Galatasaray'da forvete ‘Buldozer’

    Galatasaray'da forvete ‘Buldozer’

    Sıradaki Haber