Deportivo - Fuenlabrada maÃ§Ä± 7 futbolcuda Kovid-19 Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyle ertelendi

Deportivo - Fuenlabrada maçÄ± 7 futbolcuda Kovid-19 çÄ±kmasÄ± nedeniyle ertelendi
Ä°spanya 2. Futbol Ligi'nde Deportivo La Coruna-Fuenlabrada karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, Fuenlabrada takÄ±mÄ±ndaki 7 futbolcuda Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ±ndan dolayÄ± ertelendi.Â
Ä°spanya 2. Futbol Ligi'nde sezonun son haftasÄ±nda bu akÅŸam oynanmasÄ± gereken Deportivo La Coruna-Fuenlabrada karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, Fuenlabrada takÄ±mÄ±ndaki 7 futbolcuda Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ±ndan dolayÄ± ertelendi.Â
Emre Ã‡olak'Ä±n formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Deportivo ile Fuenlabrada takÄ±mlarÄ±, TSÄ° 22.00'de baÅŸlamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len maÃ§ iÃ§in stadyuma gelirken, burada futbolculara yapÄ±lan Kovid-19 testinde Fuenlabrada'dan 7 kiÅŸide pozitif sonucunun Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
La Liga, Ä°spanya Futbol Federasyonu ve Spor YÃ¼ksek Konseyi yetkilileri yaptÄ±klarÄ± toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Fuenlabrada'dan 7 futbolcuda Kovid-19 tespit edilmesinden dolayÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ertelendiÄŸini duyurdu.
YapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bu karÅŸÄ±laÅŸma dÄ±ÅŸÄ±ndaki 2. ligde sezonun son haftasÄ±nÄ±n tÃ¼m maÃ§larÄ±nÄ±n oynanacaÄŸÄ± kaydedildi.Â
Madrid kentinin takÄ±mÄ± olan Fuenlabrada'da futbolcularÄ±n saÄŸlÄ±k koÅŸullarÄ±nÄ±n dÃ¼zelmesinin ardÄ±ndan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n oynanacaÄŸÄ± belirtildi.Â
Ligde son haftasÄ± Ã¶ncesinde 48 puanla dÃ¼ÅŸme hattÄ±nÄ±n olduÄŸu 19. sÄ±rada yer alan Deportivo'nun 3. lige dÃ¼ÅŸmemesi iÃ§in mutlak galip gelmesi ve iki rakibinin puan kaybetmesi gerekiyordu.
Zidane'Ä±n Real Madrid Teknik DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki En Ä°yi AnlarÄ±