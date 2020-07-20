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20.07.2020 - 22:43 | | AA

Deportivo - Fuenlabrada maçÄ± 7 futbolcuda Kovid-19 çÄ±kmasÄ± nedeniyle ertelendi

Ä°spanya 2. Futbol Ligi'nde Deportivo La Coruna-Fuenlabrada karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, Fuenlabrada takÄ±mÄ±ndaki 7 futbolcuda Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ±ndan dolayÄ± ertelendi.Â

Deportivo - Fuenlabrada maçÄ± 7 futbolcuda Kovid-19 çÄ±kmasÄ± nedeniyle ertelendi
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Ä°spanya 2. Futbol Ligi'nde sezonun son haftasÄ±nda bu akÅŸam oynanmasÄ± gereken Deportivo La Coruna-Fuenlabrada karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, Fuenlabrada takÄ±mÄ±ndaki 7 futbolcuda Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ±ndan dolayÄ± ertelendi.Â 

Emre Ã‡olak'Ä±n formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Deportivo ile Fuenlabrada takÄ±mlarÄ±, TSÄ° 22.00'de baÅŸlamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len maÃ§ iÃ§in stadyuma gelirken, burada futbolculara yapÄ±lan Kovid-19 testinde Fuenlabrada'dan 7 kiÅŸide pozitif sonucunun Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

La Liga, Ä°spanya Futbol Federasyonu ve Spor YÃ¼ksek Konseyi yetkilileri yaptÄ±klarÄ± toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Fuenlabrada'dan 7 futbolcuda Kovid-19 tespit edilmesinden dolayÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ertelendiÄŸini duyurdu.

Deportivo - Fuenlabrada maÃ§Ä± 7 futbolcuda Kovid-19 Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyle ertelendi
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YapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bu karÅŸÄ±laÅŸma dÄ±ÅŸÄ±ndaki 2. ligde sezonun son haftasÄ±nÄ±n tÃ¼m maÃ§larÄ±nÄ±n oynanacaÄŸÄ± kaydedildi.Â 

Madrid kentinin takÄ±mÄ± olan Fuenlabrada'da futbolcularÄ±n saÄŸlÄ±k koÅŸullarÄ±nÄ±n dÃ¼zelmesinin ardÄ±ndan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n oynanacaÄŸÄ± belirtildi.Â 

Ligde son haftasÄ± Ã¶ncesinde 48 puanla dÃ¼ÅŸme hattÄ±nÄ±n olduÄŸu 19. sÄ±rada yer alan Deportivo'nun 3. lige dÃ¼ÅŸmemesi iÃ§in mutlak galip gelmesi ve iki rakibinin puan kaybetmesi gerekiyordu.

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