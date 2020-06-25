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25.06.2020 - 20:06 | | AA

Deportivo'da Emre Çolak krizi!

Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak, teknik direktör Fernando Vazquez'in kararıyla takımdan ayrı çalıştı. Emre'nin paylaşımı dikkat çekti.

Deportivo'da Emre Çolak krizi!
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İspanya 2. Futbol Ligi'nde (LaLiga SmartBank) Deportivo La Coruna forması giyen ve sezon sonunda kulübünden ayrılması beklenen Emre Çolak, teknik direktör Fernando Vazquez'in kararıyla takımdan ayrı çalıştı. 

LaLiga SmartBank'ın 36. haftasında, 27 Haziran'da sahasında Ponferradina ile karşılaşacak Deportivo'da Emre Çolak, takımla antrenmana çıkmadı. 

Sakatlık problemi olan Salva Ruiz ve Peru Nolaskoain ile çalışan Emre'nin neden takımla çalışmadığına ilişkin İspanyol kulübünden herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Emre'nin takımdan ayrı çalışmasının, futbolcunun dün sosyal medya hesabından "Coruna seni çok özleyeceğim" şeklindeki mesajının ardından olması dikkati çekti. 

Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'ya ara transfer döneminde gelen Emre Çolak'ın, sözleşmesindeki tarafların anlaşması durumunda geçerli olabilecek bir yıl uzatma opsiyonunu kullanmayacağı ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. 

Deportivo'da şimdiye kadar 11 karşılaşmada forma giyen ve ilk maçında attığı tek golü bulunan 29 yaşındaki Emre, 17 Haziran'daki Oviedo mücadelesinde penaltı kaçırdıktan sonra son iki müsabakada yedek kalmıştı. 

İspanyol basını, Emre'nin Türkiye'ye döneceğini ve Göztepe ile anlaşabileceğini yazıyor.

Deportivoda Emre Çolak krizi

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