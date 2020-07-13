Ä°spanya 2. Futbol Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Deportivo La Coruna'da forma giyen TÃ¼rk futbolcu Emre Ã‡olak, takÄ±mÄ±nÄ±n bu sabahki antrenmanÄ±na katÄ±lmadÄ±.Â

Ä°spanyol basÄ±nÄ±, Emre'nin sakatlÄ±k sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kulÃ¼pten izin almadan bu sabahki antrenmana katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.Â

Ä°kinci ligde kalma mÃ¼cadelesi veren Deportivo'nun dÃ¼n sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± ve Extremadura'ya 3-2 yenildiÄŸi maÃ§a yedek baÅŸlayan Emre, 58. dakikada Mujaid Sadick'in yerine oyuna girmiÅŸti.Â

La Coruna gazeteleri, Emre'nin maÄŸlup olduklarÄ± maÃ§Ä±n ardÄ±ndan "sinirli bir ÅŸekilde stadÄ± terk ettiÄŸini" iddia etti.Â

Haberlerde, Emre'nin bu sabahki antrenmana katÄ±lmayÄ±ÅŸÄ±yla ilgili kulÃ¼bÃ¼n bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanÄ±rken, "TÃ¼rk futbolcu yeni bir saygÄ±sÄ±zlÄ±k olayÄ±ndan sonra mavi-beyazlÄ± formayÄ± bir daha giyemeyebilir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.Â

Emre ayrÄ±ca sosyal medyadaki hesaplarÄ±ndan bu zamana kadar Deportivo ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m paylaÅŸÄ±mlarÄ± sildi.Â

DiÄŸer yandan Deportivo takÄ±mÄ±nÄ±n taraftar grubu "Riazor Blues" da sosyal medya hesabÄ±ndan "Zaman herkesi layÄ±k olduÄŸu yere koyuyor. DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n yÄ±lÄ±n en kÃ¶tÃ¼ haberiydi. Deportivo'dan git Emre Ã‡olak." diye yazarak, futbolcuya tepki gÃ¶sterdi.Â

Deportivo'ya ara transfer dÃ¶neminde gelen Emre Ã‡olak, ÅŸimdiye kadar 16 maÃ§ta forma giyip 2 gol attÄ±.Â

Sezon sonunda sÃ¶zleÅŸmesi sona erecek 29 yaÅŸÄ±ndaki Emre'nin, TÃ¼rkiye'de bir kulÃ¼be transfer olacaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

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