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28.06.2020 - 00:31 |

Deportivo'ya 3 puanı Emre Çolak getirdi!

İspanya 2. Futbol Ligi'nde Deportivo La Coruna, sahasında Ponferradina'yı Emre Çolak'ın uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti. Emre Çolak'ın gol sevinci ise dikkat çekti.

İspanya 2. Futbol Ligi'nde (LaLiga SmartBank) mücadele eden Deportivo La Coruna, sahasında Ponferradina'yı Emre Çolak'ın uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti. 

Teknik direktör Fernando Vazquez'in kararıyla hafta içinde takımdan ayrı çalışan ancak sakatlanan bir futbolcunun yerine kadroya alınan 29 yaşındaki Emre Çolak, mavi-beyazlı ekibe üç puanı getiren isim oldu. 

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede ev sahibi ekip, 59. dakikada Alex Aizpuru Aizbitarte'nin golüyle geriye düştü. 

Deportivoya 3 puanı Emre Çolak getirdi

90+ 2. dakikada Pablo Trigueros Estrada'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalayan Deportivo La Coruna, ikinci yarıda oyuna giren Emre Çolak'ın 90+ 5. dakikadaki golüyle galibiyete uzandı. 

Emre'den çok konuşulan sevinç

Gol sonrası Emre tribüne çıktı ve taraftar gibi koltuğa oturdu. Deportivo taraftarının kalbini kazandı.

Deportivo La Coruna, bu galibiyetin ardından puanını 44'e çıkarırken, Ponferradina 48 puanda kaldı.

Deportivoya 3 puanı Emre Çolak getirdi

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