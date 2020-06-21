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21.06.2020 - 18:58 |

Derbi maç sonrası CSKA Sofya'da koronavirüs krizi

CSKA Sofya ile Levski koronavirüs salgınından bu yana dün ilk defa derbi maçına çıktı. Derbi maçı sonrası, CSKA Sofya takımının tüm oyuncusunun karantinaya alındığı açıklandı.

Derbi maç sonrası CSKA Sofya'da koronavirüs krizi
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Bulgaristanın ezeli rakip iki takımı CSKA Sofya ile Levski koronavirüs salgınından bu yana dün ilk defa derbi maçına çıktı. Berabere biten karşılaşma sonrası, CSKA Sofyanın iki oyuncusunun yüksek ateş sebebiyle maça çıkmadığı ve forvet Tomi Juricin koronavirüs olduğu tespit edildi. Derbi maçı sonrası, CSKA Sofya takımının tüm oyuncusunun karantinaya alındığı açıklandı.

CSKA Sofyadan Tomi Juric ve Stefano Beltramenin, böyle bir önemli maçta sahaya çıkmaması taraftarlar arasında memnuniyetsizlik yaratmıştı. Mücadele öncesinde kontrolleri yapılan Tomi Juric ve İtalyan forvet Stefano "Teto" Beltramenin 38 derece ateşi oldukları anlaşıldı.

Tomi Juricin PCR testi sonucunda koronavirüs olduğu tespit edilirken ikinci bir test daha yapılacağı belirtildi. CSKA Sofya Teknik Direktörü Stoyço Stoilov, basına yaptığı açıklamada bütün oyuncularının, Sofya yakınındaki Pançarevoda bulunan tesislerde 14 günlük zorunlu karantinaya alındığını ifade etti. Öte yandan Tomi Juricin konoravirüs testinin pozitif çıkmasının ardından CSKA Sofya Kulübü'nün yeniden testten geçeceği belirtildi.

Derbi maç sonrası CSKA Sofyada koronavirüs krizi

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