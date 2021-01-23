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23.01.2021 - 20:35 | | DHA

Derbide dikkat çeken görüntü!

Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet voleybol karşılaşmasını sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ile sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yöneticiler de izledi. İki başkan maç öncesi yumruk selamı verip birbirlerine başarı diledi.

Derbide dikkat çeken görüntü!
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Fenerbahçe Opet'in Misli.com Sultanlar Ligi 25'inci hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olduğu karşılaşmayı sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ile sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yöneticiler de izledi. İki başkan maç öncesi yumruk selamı verip birbirlerine başarı diledi.

"MESUT OL" KAMPANYASINA DESTEK

Bu arada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından başlatılan "Mesut Ol" kampanyasına sarı-lacivertli oyuncular da destek verdi. Voleybolcular, maçın ardından soyunma odasında cep telefonlarından "Mesut Ol" yazıp 1907'ye SMS attı.

Derbide dikkat çeken görüntü

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