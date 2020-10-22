Derbide Fener farkı!

RAGIP TEKİN

Voleybol Efeler Ligi’nin 10. haftası derbiyle kapanırken, Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ı 3-1 yendi. Sarı-lacivertliler 8. galibiyetini ulaştı ve liderliğe yükseldi, sarı-kırmızılılar ise ikinci yenilgisini aldı.



Birinci sette Burutay’ı iyi kullanan Cim-Bom teknik molayı 12-8 önde geçti. Rakibinin ataklarını blokta tutmayı başaran Fenerbahçe, skoru 18-18’de eşitledi. Setin devamı büyük bir çekişmeye sahne olurken, noktayı Galatasaray koydu. Sarı-kırmızılılar seti 29-27 kazandı. Derbide ikinci sete iyi başlayan Fenerbahçe oldu. Hidalgo ve Metin ile etkili olan ev sahibi teknik molaya 12-9 önde girdi. Galatasaray Burutay’ın sayıları ile ayakta kaldı ve 18-18’de eşitliği sağladı. Buna rağmen sarı-lacivertliler daha fazlasına izin vermedi ve seti 25-23 kazandı.



Üçüncü sette Fenerbahçe Hidalgo, Galatasaray ise Burutay ile etkili ataklar yaptı. Teknik molayı 12-11 konuk ekip önde geçti. Karşılıklı atakların sürdüğü oyun başa baş giderken Metin Toy’u iyi kullanan ve etkili servis atan sarı-lacivertliler seti 27-25 galip tamamladı ve avantajı yakaladı.

Dev mücadelenin dördüncü seti de nefesleri kesti. Uzun süre dengede geçen sette yine Hidalgo-Metin Toy ikilisi ile Burutay’ın düellosu vardı. Ancak derbinin uzamasına Fenerbahçe HDI Sigorta izin vermedi ve seti 25-21 maçı da 3-1 kazandı.