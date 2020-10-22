MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Derbide Fener farkı!
22.10.2020 - 07:00 |

Derbide Fener farkı!

Her seti büyük bir çekişmeye sahne olan derbide sarı-lacivertliler Metin Toy ve Hidalgo ile etkili olurken sarı-kırmızılılar Burutay ile cevap vermeye çalıştı. Cim-Bom ilk seti kazansa da F.Bahçe fazlasına izin vermedi, 10. haftada 8. galibiyetini aldı

Derbide Fener farkı!
ABONE OL

RAGIP TEKİN

Voleybol Efeler Ligi’nin 10. haftası derbiyle kapanırken, Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ı 3-1 yendi. Sarı-lacivertliler 8. galibiyetini ulaştı ve liderliğe yükseldi, sarı-kırmızılılar ise ikinci yenilgisini aldı.

Birinci sette Burutay’ı iyi kullanan Cim-Bom teknik molayı 12-8 önde geçti. Rakibinin ataklarını blokta tutmayı başaran Fenerbahçe, skoru 18-18’de eşitledi. Setin devamı büyük bir çekişmeye sahne olurken, noktayı Galatasaray koydu. Sarı-kırmızılılar seti 29-27 kazandı. Derbide ikinci sete iyi başlayan Fenerbahçe oldu. Hidalgo ve Metin ile etkili olan ev sahibi teknik molaya 12-9 önde girdi. Galatasaray Burutay’ın sayıları ile ayakta kaldı ve 18-18’de eşitliği sağladı. Buna rağmen sarı-lacivertliler daha fazlasına izin vermedi ve seti 25-23 kazandı.

Üçüncü sette Fenerbahçe Hidalgo, Galatasaray ise Burutay ile etkili ataklar yaptı. Teknik molayı 12-11 konuk ekip önde geçti. Karşılıklı atakların sürdüğü oyun başa baş giderken Metin Toy’u iyi kullanan ve etkili servis atan sarı-lacivertliler seti 27-25 galip tamamladı ve avantajı yakaladı.
Dev mücadelenin dördüncü seti de nefesleri kesti. Uzun süre dengede geçen sette yine Hidalgo-Metin Toy ikilisi ile Burutay’ın düellosu vardı. Ancak derbinin uzamasına Fenerbahçe HDI Sigorta izin vermedi ve seti 25-21 maçı da 3-1 kazandı.

Derbide Fener farkı

    Rıza Çalımbay: “Amacımız Villarreal maçından puan ya da puanlar almak”
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Rıza Çalımbay: "İşimiz kolay değil ama pes etmeyeceğiz"
      Rıza Çalımbay: "İşimiz kolay değil ama pes etmeyeceğiz"
    2. Real Madrid-Shakhtar Donetsk: 2-3
      Real Madrid-Shakhtar Donetsk: 2-3
    3. Ümit Özat: "Kazandık ama her şey toz pembe değil"
      Ümit Özat: "Kazandık ama her şey toz pembe değil"
    4. Altınordu - Altay: 2 - 1
      Altınordu - Altay: 2 - 1
    5. "Merih Demiral 50-60 milyon eurodan ucuza gidemez"
      "Merih Demiral 50-60 milyon eurodan ucuza gidemez"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Inter'de Achraf Hakimi Kovid-19'a yakalandı

    Inter'de Achraf Hakimi Kovid-19'a yakalandı

    Remy: "İlk kez hat-trick yaptım, mutluyum"

    Remy: "İlk kez hat-trick yaptım, mutluyum"

    Mehmet Sepil'den yayıncı kuruluşa tepki! "Hala para almadık"

    Mehmet Sepil'den yayıncı kuruluşa tepki! "Hala para almadık"

    Bayern Münih-Atletico Madrid:4-0

    Bayern Münih-Atletico Madrid:4-0

    Sıradaki Haber