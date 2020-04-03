Derby County taraftarında Ferdi transferine destek

Son dönemde adı sık sık Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County ile anılan Ferdi Kadıoğlu için flaş bir durum gündeme geldi.

Derby County'ye yakın haber sitesi 'Derby County Live' taraftarlara bir anket açtı. Derby County taraftarlarına; 'Ferdi Kadıoğlu'nu takımda görmek ister misiniz' sorusu soruldu. Twitter üzerinden soruyu yanıtlayan İngiliz taraftarlar, Fenerbahçe'de oynayan yıldız ismi istedikerini vurguladı.

Ancak taraftarların büyük bir kısmı, genç orta sahayı istediklerini ancak hem haberlerin gerçekçi olmadığını hem Ferdi'nin değerini karşılayacak paraya sahip olmadıklarını hem de Ferdi'nin gelmeyeceğini belirtti.

Bir taraftar, "Evet isterim. Ancak Derby o paraları veremez hatta yaklaşamaz bile" derken, başka bir taraftar, "Haberler gerçekçi değil. Aslında isterdim" ifadelerini kullandı. Bir Derby taraftarının da, "Evet çok isterdim" dediği görüldü.