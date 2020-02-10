Derin Toparlak: Hedefim dünya şampiyonluğu

Türkiye Paletli Yüzme Milli Takım sporcusu Derin Toparlak, Edirne'de Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Federasyon Şampiyonası'nda 1 kategoride Türkiye rekoru kırdı. Lise yıllarında paletli yüzmeye başlayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği bölümü öğrencisi Toparlak, Türkiye'de rekorlar kırarken, bu dalda ülkeye Avrupa'da derece getiren ilk sporcu oldu. Yunanistan'da havuzda paletli 1500 metrede Avrupa ikincisi olan Toparlak, bir gün sonra ise 6 bin metre açık su yarısında Avrupa şampiyonu oldu. Yunanistan'daki yarışlar öncesinde hastalığına rağmen yarışan Toparlak, "Yarıştan önce belki stresten dolayı bir hastalık geçirdim. Çok zor anlar yaşadım ama buna rağmen yapabileceğimi biliyordum. Arkadaşlarım, antrenörüm herkesin desteği ile atladım ve yüzdüm ve ilk madalyayı Türkiye'ye getirmiş oldum" dedi.

'HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUGU'

Paletli yüzmeye lisede başladığını ve bu spora aşık olduğunu söyleyen Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, "Hedeflerimi bu spor üzerine kurdum. Spora başladıktan bir sene sonra Milli Takıma girdim. Tek bir hedefim vardı, ülkeme madalyayı getirmek. 7-8 senelik bir çalışmanın ardından asla pes etmeyerek bu hedefime ulaşmış oldum. Bu seneki hedefimiz dünya şampiyonası var. Dünya şampiyonası gelene kadar önümüzde ulusal şampiyonalar olacak, şuan ulusal şampiyonalar arasında ilkindeyiz. Burada da altın madalya elde ettim ve 8 bin metrede Türkiye rekorunu kırdım. İki hafta sonra Macaristan'a gidiyoruz, dünya şampiyonasından bir önceki hedefimiz gideceğimiz Macaristan'da dünya kupasının birinci ayağı orada da ülkeme madalya getirmek istiyorum. Ardından Rusya'da temmuz ayında yapılacak dünya şampiyonasında hedefim dünya şampiyonu olmak" dedi.

'GÜNDE 5 SAAT ANTRENMAN YAPIYORUM'

Türkiye Paletli Yüzme Milli Takım sporcusu Derin Topparlak, yarışmaları hiç durmadan çalıştığını ifade ederek, "Günde ortalama 5 saat antrenman yapıyorum. Geçen sene aynı zamanda serbest dalışa da başladım onda da Milli Takıma girdim ve İstanbul'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldum. Buda benim için kendi branşım olmayan bir sporda bir başarı elde etmek benim için büyük bir motivasyon oldu. Bundan sonra ona da devam edip bu sene de serbest dalış şampiyonasına da katılacağım" dedi.

Milli sporcu Derin Toparlak'ın antrenörlüğünü yapan Bakırköy Ata Spor ve Milli Takım antrenörü Canberk Babaoğlu, sporcusunun sezonun başı olmasına rağmen ilk yarışında rekor kırmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Babaoğlu, "Aslında rekor için hazırlanmadık, sezonun daha başındayız. Biraz daha önümüzde zamanımız var. Bu rekorla başladık demek oluyor ki ileride çok daha iyi derecelerle, çok daha güçlü geleceğiz. İnşallah güzel sonuçlar alacağız" dedi.

Derin Toparlak'ın çok iyi bir sporcu olduğunu ve Türkiye'ye Avrupa çapında ilk dereceleri getirdiğini ifade eden Babaoğlu, sporcuları ile çok çalıştıklarını söyledi. Babaoğlu, "Bizim antrenmanlarımız sabah 05.30'da başlıyor ,05.30 ile 07.30 arası. Sonrasında sporcularımız okuluna gidiyor ve okuldan sonra gelip tekrardan yüzüyorlar. Haftanın altı günü 5-6 saat antrenman yapıyoruz. Bunun yanında sosyal hayatları da var, bunlar planlandığında hepsi güzel bir şekilde işliyor" dedi.

Temmuz ayında dünya şampiyonası olduğunu hatırlatan Babaoğlu, Derin Toparlak'ın Yunanistan'da büyük bir başarı sergilediğini anlatarak, "Önümüzde bir dünya şampiyonası var. Planlamamızı iki sene sonraya göre yaptık. Avrupa şampiyonası çok sert bir yarış, asıl rakiplerimizin hepsinin madalyası var. Bizim madalyamız yok ve biz bu ülkeye bir ilki yaşatmak istiyorduk. İnancımız çok yüksekti. Biz çok inanmıştık madalyası olan bütün sporculara rağmen Derin, 1500 metrelik yarışı 5'inci götürdü, son anda yaptığı ataklarla 1500 metrede ikinciliğe ulaştı. Yetmedi ertesi gün 6 bin metrelik açık su yarışını, bir sene önce sonuncu olduğu yarışta bu iyi motivasyondu 1500 metrede aldığımız madalya, 6 bin metrede şampiyonluğa gittik, açık ara bir farkla şampiyonluğu aldık. Bu bizi inanılmaz mutlu etti. Bizim hedefimiz sadece Avrupa şampiyonluğu değil Dünya şampiyonluğu. Çok iyi çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakirköy Ata Spor Kulübü Başkanı Ahmet Murat Bülbül ise ''Dünyada iki ayrı branşta Dünya Şampiyonu sporcu bildiğimiz kadarıyla yok, biz sporcumuzla iki değil üç branşla Dünya Şampiyonluğu hedefliyoruz. Bu konuda kulüp yönetimi olarak sporcumuza her türlü desteği veriyoruz. Eminim ki bu kadar büyük bir hedef için büyük firmalarımız da sponsorluk desteği verecektir. Bu süreçlerde bizi destekleyen Bakırköy Belediye başkanımız Doktor Bülent Kerimoğlu'na çok teşekkür ederim'' dedi.