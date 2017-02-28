Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Deron Williams Cavaliers'ta
28.02.2017 - 10:49 | | ANKARA (AA)

Deron Williams Cavaliers'ta

NBA'de şampiyonluk mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, Deron Williams'ı kadrosuna kattı.

Deron Williams Cavaliers'ta
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu Cleveland Cavaliers, all-star oyuncu Deron Williams'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Dallas Mavericks'ten ayrılan 32 yaşındaki Williams ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde üç kez all-star seçilen Williams ise tek eksiğinin şampiyonluk yüzüğü olduğunu belirterek, "NBA'de şampiyonluğa ulaşma şansına daha önce hiç erişemedim. Önceki sözleşme sürem dolunca Cavaliers bana ilgi gösterdi. Artık şampiyonluğu yaşayabilirim." diye konuştu.

Utah Jazz tarafından 2005'te draft edilmesinin ardından NBA'de 16,6 sayı ve 8,2 asist ortalamasıyla oynayan Deron Williams, 2011'de Beşiktaş forması giymiş ve gösterdiği üstün performansın ardından 8 numaralı forması emekliye ayrılmıştı.

NBA'de geçen yıl yaşadığı şampiyonluğun ardından yüksek formunu bu sezon da sürdüren Cavaliers, 41 galibiyetle Doğu Konferansı'nda lider durumda bulunuyor.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber