Deron Williams, Cleveland Cavaliers'ta!

Uzun süredir oyun kurucu bölgesine takviye yapmak isteyen son şampiyon Cleveland Cavaliers, Deron Williams'ı kadrosuna kattı.

Serbest kaldıktan sonra NBA'nin son şampiyonu Cleveland Cavaliers ile anlaşan 32 yaşındaki oyun kurucunun Pazartesi günü resmi sözleşme imzalayacak.

Bu sezon Dallas Mavericks'te 40 maça çıkıp 13.1 sayı, 2.6 ribaund, 6.9 asistlik performans sergileyen Wililams, Lokavt döneminde Beşiktaş'ta forma giymiş ve siyah beyazlı taraftarların çok sevdiği oyuncunun forması emekli edilmişti.