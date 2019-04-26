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26.04.2019 - 02:30 |

Dersimiz savunma

Başakşehir’de son dönemde patlak veren defans hattındaki sorunlara çare aranıyor. Epureanu’nun sezonu kapamasıyla Mahmut, Attamah ve Serdar Taşçı arasında planlar yapılıyor.

Dersimiz savunma
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CELAL UMUT EREN

Spor Toto Süper Lig’de son 5 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı kızışıyor. Puan farkının 3’e inmesiyle beraber artık hata yapma lüksü kalmayan Medipol Başakşehir kalan 5 maçı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Abdullah Avcı ve ekibi de savunma hattına önem veriyor. Özellikle son 4 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi gelmesi ve sezonun defansif anlamda en sıkıntılı sürecinin yaşanması sonrası harekete geçildi.

Arda Turan şoku

Teknik heyetin en büyük sıkıntı Alexandru Epureanu olarak gözüküyor. Takımın adeta bel kemiği olan Moldovalı stoperin sezonu kapatması endişleri daha da artıyor. Turuncu-lacivertliler, bu nedenle savunmada yeni bir plan arıyor. Mahmut Tekdemir-Joseph Attamah ikilisiyle şu anda yola devam eden Abdullah Avcı, alternatif olarak da Serdar Taşçı’yı düşünüyor. Son 5 maçta bilhassa Galatasaray deplasmanını hesaba katan Başakşehir, sezon başındaki görüntüye dönülmesi halinde şampiyonluğa inanıyor.

Bu arada son antrenmanda sakatlanan Arda Turan’ın sağ ayak yan bağında kısmi yırtık belirlendiği açıklandı. Arda’nın sahalara dönüş tarihinin kontrollerin ardından netlik kazanacağı aktarıldı. Epureanu’nun ise kısa süre içinde saha çalışmalarına başlayacağı duyuruldu.

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