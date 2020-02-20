Senad Ok: Hasan Ali'nin derbide oynayacağını düşünmüyorum

Süper Lig'in 23. haftası dev maça sahne olacak: Fenerbahçe-Galatasaray. Derbiye 3 gün kala Milliyet Gazetesi muhabiri Senad Ok, sarı-lacivertli takımdaki gelişmeleri Skorer TV'de masaya yatırdı.

İşte Senad Ok'un sözleri: "Ankaragücü yenilgisinin derbiye ciddi yansıması olmayacak. Başakşehir'e karşı 2 maçta galibiyet, TT Stadı'nda Galatasaray karşısında oynanan futbol, Beşiktaş'a karşı çok üstün futbolla alınan galibiyet. Fenerbahçe enerjisiyle Beşiktaş'ı yendi. Ozan'ın golünde 2-3 kişi pres yapıp kaptı ve Fenerbahçe golü attılar.

"Rami dönemiyor arkadaş"

Ersun hocayı da anlamak lazım. Mecburiyetten Dirar, Tolga ve Jailson'u oynatıyor. Jailson'un hızından faydalanıyor. Rami ve Falette'i Ersun hoca aldırmadı. Rami dönemiyor arkadaş, ağır. Zanka son tercihti, transfer edildi. Kayserispor'un yaratıcı oyuncusu Deniz Türüç Fenerbahçe'de sol bek oynuyor.

"Harun'u neden küstürüyorsun?"

En büyük eleştirim Altay, Zajc ve Mevlüt konusunda. Altay 1.5 milyon euro bonservis bedeli verilerek alındı. Elinde Berke ve Harun var. Harun'u neden küstürüyorsun? Çok tecrübeli kaleci. Harun'un öz güvenini bitiriyorsun. Dün olmuş bir kaleci değil. Fenerbahçe'nin olmuş futbolcusu var, Harun birinci, Berke ikinci kalecin olabilirdi. Nasıl bu kadar yanlış yapıldığını, yanlışta ısrar edildiğini anlayamıyorum. Gerekli değildi. Belki Altay'ı almamış olsaydın belki sol bek transfer edecektin. Altay transferi lüks. Ersun hoca Altay'ı çok istediği için bu eleştiriyi yapıyorum.

"Hasan Ali'nin oynayacağını düşünmüyorum"

Hasan Ali'nin oynayacağını düşünmüyorum. Aldığım bilgi üzerine söylüyorum. Hasan 7 lig maçı oynadı. Feghouli ve Onyekuru formda olunca tutmak zor oluyor. Hoca bazı konularda daha garantiye gitmek istiyor. Dirar'ın o bölgede ne vereceğini biliyor. Savunmadan hücuma geçişte yavaş kalıyor. Dirar'ı Ronaldo'yu savunurken gördüm, Fas-Portekiz maçında. Dirar çok tecrübeli bir oyuncu. Pozisyon bilgisi iyi. Dirar'ı daha rahat sürebiliyorsun. Hasan Ali bu travmayı psikolojik olarak anlatabildi mi? Ayak tabanında problem vardı çünkü. Hoca bunları yaşadı. Dirar en azından sağlıklı bir adam. Fizik olarak mücadeleden kaçmaz. Tabii ki oranın adamı değil.

"Hasan oynarsa şablon değişir"

Hasan oynarsa tüm şablon değişiyor. Dirar sağ öne geçiyor. Domino etkisi yaratan bir durum. Stoperde oynarsa Falette oynar. Falette alternatif olarak alınan bir oyuncu. Üst düzey bir oyuncu değil. Bugün de 'Falette idmanda çok iyi' dediler. Gayet istekliymiş. Adam sağlam, sert, hazır. Oynama ihtimali var. Rami üçüncü planda. Falette oraya geçerse Jailson orta sahaya kaydırılacak. Orta saha nasıl şekillenecek? Sen Tolga'yı kanatta kullanıyorsun. Ferdi'yi de sol önde görürsem şaşırmam. Tolga o zaman orta sahada oynar. Tolga zaten oranın adamı. Ferdi'ye de 'Al sana hayatının şansı' dersin. Ferdi oynarsa 'Hoca bizim istediğimiz gibi yaptı' derler. Ferdi oynarsa şaşırmam.

Derbide beklediğim ilk 11 şöyle: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Kruse, Deniz, Tolga, Tolgay (Ferdi), Muriqi

Rodrigues'in en büyük özelliği topu taşıyor, içeriye kat ediyor. Vedat'a top getirecek adam sakat. Moses da Inter'e gitti. Kruse tek başına bir şey yapamıyor. Kanatların ve sol bekin çalışmayınca Vedat orta sahaya kadar geliyor. Ersun hocanın Mevlüt'ü daha değerli hale getirmesi lazım. Daha efektif hale getirmek zorundaydın. Oyuncu da şunu görüyor, 'Zaten beni düşünmüyor.'

"Hayal kırıklığı kısa sürede atlatıldı"

Ankaragücü maçının hayal kırıklığı kısa sürede atlatıldı. Bunlar çok tecrübeli oyuncular, her şeyin farkındalar. Fenerbahçe futbol takımı da iyi oyun oynadığını farkında. Futbolcu bunu görüyor, biliyor. G.Saray'dan daha iyi oynadıklarını biliyorlar. Futbolda gözünün verdiği karar çok önemli.

Yenilgi halinde hocayla ilgili bir konu gündeme gelebilir. G.Saray'ın Kadıköy'de kazanamaması, Fenerbahçe aleyhine döndü. Fenerbahçe üzerinde baskı ve yük oluşturmaya başladı. Ben serinin bu sene biteceğini düşünmüyorum. Hakem kararının belirleyici olabileceğini düşünüyorum. VAR hakemleri full konsantre olursa maça daha da keyifli bir derbi olur. Maçın adamı VAR hakemi Abdülkadir Bitigen olur. Maalesef tablo bu.

'F.Bahçe'den galibiyet bekliyorum'

Vedat'ın yükünü Kruse sırtlayacak gibi duruyor. Takımda sistem yok. Hep bir değişiklik ve arayış var. Fenerbahçe'den galibiyet bekliyorum. Kazanmazsa zaten işi zor. Başka şansı yok. Gerçekçi olduğumuzda fikstürü en rahat takımlardan biri Fenerbahçe.