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26.06.2020 - 10:36 |

Dev Galatasaray maçı öncesi Başakşehir net favori!

Süper Lig'in 29. haftası zirveyi yakından ilgilendiren bir maça sahne olacak! 28 hafta sonunda 2 puan farkla Trabzonspor'un önünde lider olan Başakşehir, arka arkaya yaptığı puan kayıplarıyla yarışta geride kalan Galatasaray'ı konuk edecek...

Dev Galatasaray maçı öncesi Başakşehir net favori!
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Sadece Galatasaraylısı değil; Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, Trabzonsporlusu da, herkes bu maçı merak ediyor, herkes Misli.com'a girip bu kritik maça TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynuyor!

Ve Misli.com olarak bu maça oynayanları araştırdığımızda enteresan sonuçlara ulaştık...

Galatasaray'ın rakibi Başakşehir ancak bu maça Misli.com'da iddaa oynayan Galatasaray taraftarlarının %40'ı "Başakşehir kaybetmez" seçeneğine yoğunlaşmış durumda!

EZELİ RAKİP TARAFTARLARI "BAŞAKŞEHİR KAZANIR" DİYOR!

Peki Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, Trabzonsporlusu ne oynuyor?

Haftanın en kritik maçına Misli.com'da TEK MAÇ iddaa oynayanları araştırdık, Galatasaray'ın ezeli rakiplerini tutan taraftarların Başakşehir tarafında yer aldığını gördük.

Beşiktaşlıların %70’i , Fenerbahçelilerin %72’si ve Trabzonsporluların %78’i "Başakşehir kazanır" diyor!

"Başakşehir - Galatasaray" iddaa oranları şu şekilde...

- Başakşehir kazanır | 1,85
- Beraberlik | 3,00
- Galatasaray kazanır | 3,05
- 2.5 ALT | 1,70
- 2.5 ÜST | 1,70

Dev Galatasaray maçı öncesi Başakşehir net favori

MİSLİ.COM GENELİNDE EN ÇOK SATAN DA "BAŞAKŞEHİR KAZANIR" TERCİHİ!

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu!

%38'lik kesim ligde oynadığı son 9 maçtan 24 puan çıkartıp zirveye yerleşen ev sahibine güveniyor...

%17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

 

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