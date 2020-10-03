Dev turnuvanın startı verildi

Kısa sürede, güvenilirliğinin yanı sıra mürettebat yönetimi ve yat yönetimindeki hizmet kalitesiyle önce Türkiye’de ilk sırada, sonrasında Avrupa yat pazarındaki önemli firmalar arasında yere sahip olan MARINBASE’nin, 2019 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 2.’sini gerçekleştireceği MARINBASE Yachting Golf Cup 2020 dünkü müsabakalarla Kemer Country Club’ta başladı.



Organizasyonda yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri ağırlanacak. MARINBASE, Yat Sahipleri Kategorisi adlı birincilerine Türkiye’nin en önemli marinalarının başında gelen YALIKAVAK Marina tarafından verilecek özel ödül ile geçen yıl düzenlenen turnuvada olduğu gibi tekrar büyük ilgi görmesi bekleniyor.

MARINBASE Yachting Golf Cup 2020’de bugün junior ve minik oyuncular mücadele verdi. Hafta sonunda yetişkin golfçülerin mücadelesiyle devam edecek turnuvanın ödül töreni yarın 16.30’da gerçekleşecek.