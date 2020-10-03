Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Dev turnuvanın startı verildi
03.10.2020 - 07:00 |

Dev turnuvanın startı verildi

MARINBASE Yachting Golf Cup 2020 dünkü müsabakalarla Kemer Country Club’ta başladı.

Dev turnuvanın startı verildi
ABONE OL

Kısa sürede, güvenilirliğinin yanı sıra mürettebat yönetimi ve yat yönetimindeki hizmet kalitesiyle önce Türkiye’de ilk sırada, sonrasında Avrupa yat pazarındaki önemli firmalar arasında yere sahip olan MARINBASE’nin, 2019 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 2.’sini gerçekleştireceği MARINBASE Yachting Golf Cup 2020 dünkü müsabakalarla Kemer Country Club’ta başladı.

Organizasyonda yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri ağırlanacak. MARINBASE, Yat Sahipleri Kategorisi adlı birincilerine Türkiye’nin en önemli marinalarının başında gelen YALIKAVAK Marina tarafından verilecek özel ödül ile geçen yıl düzenlenen turnuvada olduğu gibi tekrar büyük ilgi görmesi bekleniyor.
MARINBASE Yachting Golf Cup 2020’de bugün junior ve minik oyuncular mücadele verdi. Hafta sonunda yetişkin golfçülerin mücadelesiyle devam edecek turnuvanın ödül töreni yarın 16.30’da gerçekleşecek.

Dev turnuvanın startı verildi

    Barcelona'nın yeni transferi kamera karşısında!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Papiss Cisse: “Benim için artık yeni bir hikaye başlıyor"
      Son dakika | Papiss Cisse: “Benim için artık yeni bir hikaye başlıyor"
    2. Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
      Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
    3. Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut ideal kadrosunu oluşturdu!
      Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut ideal kadrosunu oluşturdu!
    4. Dev turnuvanın startı verildi
      Dev turnuvanın startı verildi
    5. Son dakika | Fenerbahçe'de kanat forvet için bekleyiş!
      Son dakika | Fenerbahçe'de kanat forvet için bekleyiş!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim arasında transfer krizi!

    Son dakika | Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim arasında transfer krizi!

    Son dakika | Avrupa’ya veda etmek Galatasaray'a çok pahalıya mal oldu!

    Son dakika | Avrupa’ya veda etmek Galatasaray'a çok pahalıya mal oldu!

    Son dakika | Galatasaray'da Babel ‘hayır’ dedi

    Son dakika | Galatasaray'da Babel ‘hayır’ dedi

    Türk kulüpleri Avrupa'da dibe vurdu! Büyük gelir kaybı...

    Türk kulüpleri Avrupa'da dibe vurdu! Büyük gelir kaybı...

    Sıradaki Haber