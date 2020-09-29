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29.09.2020 - 19:54 | | AA

DeVaughn Akoon-Purcell TOFAŞ'ta!

TOFAŞ Basketbol Takımı, Trinidad ve Tobago asıllı DeVaughn  Akoon-Purcell'i kadroya dahil etti.

DeVaughn Akoon-Purcell TOFAŞ'ta!
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TOFAŞ Basketbol Takımı, ABD'li forvet DeVaughn  Akoon-Purcell ile anlaşma sağladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Trinidad ve Tobago asıllı DeVaughn  Akoon-Purcell'in kadroya dahil edildiği belirtildi.

Akoon-Purcell, geçen sezon NBA G-League'de Oklahoma City Blue  formasıyla 41 maçta 17,8 sayı, 6,7 ribaunt, 1,9 asist ve 1,3 top çalma  ortalamalarıyla oynadı.

ABD'li forvet, bu sezon başında ise kısa süreli sözleşme imzaladığı  Danimarka ekibi Bakken Bears'ı, 15,5 sayı, 3,5 ribaunt, 3 asist ortalamalarıyla  elemelerden çıkmasına katkıda bulunarak FIBA Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.

DeVaughn Akoon-Purcell TOFAŞta

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