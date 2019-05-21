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21.05.2019 - 02:30 |

Devler Ligi’ne giden yol!

Ligi Galatasaray’ın ardından ikinci sırada bitirecek olan Medipol Başakşehir, tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Turuncu-lacivertlileri Avrupa kulvarında zorlu rakipler bekliyor.

Devler Ligi’ne giden yol!
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CELAL UMUT EREN

Ligde Galatasaray’ın ardından ligi ikinci sırada bitiren M.Başakşehir, Şampiyonlar Ligi ile yetindi. Ligde 21 hafta lider kalmasına rağmen şampiyonluğa ulaşamayan turuncu-lacivertliler, Devler Ligi tesellisiyle yetindi. İstanbul ekibi tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Daha önce de 2016-17 sezonunu ikinci bitirip, ön elemelere katılan Abdullah Avcı ve takımı, bu sezon da benzer başarıyı gösterdi.

2. ön elemede

Tüm Avrupa liglerinde çıkan sonuçların sonrasında ise Medipol Başakşehir’in muhtemel rakipleri belli oldu. 2. ön eleme turundan turnuvaya dahil olacak turuncu-lacivertli ekibin kesinleşen muhtemel rakipleri İsviçre’den Basel, Yunanistan’dan Olympiakos ve Hollanda’dan PSV oldu.

Başakşehir’in turu geçmesi halinde ise 3. ön elemede kesinleşen muhtemel rakipleri; Portekiz’den Porto, Fransa’dan O.Lyon ve Ukrayna’dan Dinamo Kiev oldu. Ayrıca Club Brugge de bu aşamada rakipler arasına girebilir.

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