Devler Ligi’nde çift maç gururu! Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık düdük çalacak...

Çakır ve Palabıyık

Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında iki Türk hakemine önemli görevler geldi. UEFA, FIFA kokartlı elit hakemlerimiz Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık’ı dev maçlarda görevlendirdi. Cüneyt Çakır, E Grubu’nda İspanya’nın Sevilla ile Fransa’nın Rennes ekipleri arasında yarın oynanacak karşılaşmada düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Halil Umut Meler olacak.



Aynı gün iki görev

Ali Palabıyık ise yine E Grubu’nda yarın Rusya’nın Krasnodar ve İngiltere’nin Chelsea takımları arasında yapılacak maçı yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan üstlenecek. UEFA, Devler Ligi’nde aynı gün ve aynı grupta ilk kez iki Türk hakemine görev verdi. Şampiyonlar Ligi’nde 2. defa grup maçı yönetecek olan Ali Palabıyık ilk kez geçen yıl Leipzig-Zenit randevusunda düdük çalmıştı.

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