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18.02.2019 - 10:50 | | İSTANBUL (AA)

Devler Ligi'nde erken final: Liverpool-Bayern

Şampiyonlar Ligi'nde yarın gece 'erken final' tadında sonucu merak konusu olan dev karşılaşma var: Liverpool-Bayern Münih...

Devler Ligi'nde erken final: Liverpool-Bayern
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Son 16 turunda yarın Olympique Lyon-Barcelona, Liverpool-Bayern Münih ve 20 Şubat Çarşamba günü Atletico Madrid-Juventus, Schalke 04-Manchester City maçları yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın ve 20 Şubat Çarşamba günü yapılacak 4 karşılaşmayla son 16 turu ilk ayağı tamamlanacak.

Fransa temsilcisi Olympique Lyon'un yarın İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacağı müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Geçen hafta oynanan son 16 turu ilk maçlarında, Roma sahasında Porto'yu, Real Madrid de deplasmanda Ajax'ı 2-1 yendi. Tottenham'ın evinde Borussia Dortmund'u 3-0'lık skorla geçtiği ilk maçlarda, Paris Saint-Germain ise Manchester United deplasmanında 2-0 kazandı.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın: Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)
Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

20 Şubat: Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

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