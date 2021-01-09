DG Sivasspor - Gaziantep FK: 2-1

Süper Lig'de 18. haftanın açılış karşılaşmasında DG Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Konuk ekibin 3. dakikada Maxim'in ayağından bulduğu golle skor Gaziantep FK'nın lehine 1-0 oldu.

İlerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü eline alan Sivasspor ilk yarının son dakikalarında kaptan Hakan Arslan'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan DG Sivasspor, yine Hakan Arslan'ın bulduğu golle skoru 2-1'e getirdi. Gaziantep FK'da Jefferson, 79. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrasında direkt kırmızı kart gördü.

İlerleyen dakikalarda iki takım da buldukları pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma DG Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

İLK 11'LER:

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Kayode

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Olkowski, Mirallas, Güray, Vetrih, Maxim, Jefferson, Muhammet Demir

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Jefferson'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Maxim, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

8 . dakikada Fajr'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Appindangoye kafa vurdu kaleci Günay Güvenç, son anda topu kornere çeldi.

12. dakikada Appindangoye'nin sert şutunda savunmadan dönen top, Max Gradel'in önünde kaldı. Gradel'in şutunda kaleci Günay Güvenç, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

20. dakikada Fajr'in sağ kanattan ortasında Erdoğan Yeşilyurt'un kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.

25. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasının içine sağ kanattan yaptığı ortada topun gelişine Hakan Arslan sert vurdu, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

28. dakikada Fajr'in ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarparak auta gitti.

35. dakikada Claudemir, ceza sahası dışından çok sert vurdu. Kaleci Günay Güvenç, topu güçlükle çeldi.

41. dakikada Sivasspor beraberliği sağladı. Gradel'in sol kanattan ortasında iyi yükselen Hakan Arslan, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi. 1-1