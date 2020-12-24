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24.12.2020 - 15:25 |

DG Sivasspor - Gençlerbirliği: 3-1

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sivasspor sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sivasspor 2 maçlık seri yakaladı.

DG Sivasspor - Gençlerbirliği: 3-1
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DG Sivasspor Süper Lig'İn 14. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Maçı Sivasspor 3-1 kazandı.

Sivasspor'a Gençlerbirliği karşısında galibiyeti getiren golleri 45'te Gradel, 71'de Hakan ve 86'da Yatabare attı. Gençlerbirliği'nin tek sayısı ise 98 doğumlu stoper Arda'dan geldi.

Sivasspor, bu galibiyetle puanını 17 yaparak 12. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 12 puanla 19. sıraya geriledi.

DG Sivasspor - Gençlerbirliği: 3-1

 

İLK 11'LER

Sivasspor : Samassa, Goiano, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode

Gençlerbirliği : Nordfeld, Ömürcan, Arda, İbrahim, Polomat, Berat, Murat, Candeias, Sio, Sefa, Stancu

DG Sivasspor - Gençlerbirliği: 3-1

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Sio'nun ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta, savunmadan seken top kornere gitti.

24. dakikada Gradel'in ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

33. dakikada Polomat'ın soldan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında iyi yükselen Stancu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

36. dakikada Kayode'nin pasında Hakan Arslan'ın kale alanından, yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Nordfeldt'ten döndü. Hakan Arslan'ın yeniden tamamlamak istediği topu kaleci kontrol etti.

45 2. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza yayı sol çaprazından yerden sert ve düzgün vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0 

İlk yarı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada sağdan ceza alanına giren Ömürcan Artan'ın pasında Sio'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Samassa mutlak bir gole izin vermedi. 

70. dakikada Fajr'ın sol taraftan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt son anda topu kornere tokatladı. 

71. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Fajr'ın soldan kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

86. dakikada ev sahibi ekip, skoru 3-0'a getirdi. Gradel'in pasında topu kontrol eden Yatabare, ceza yayının hafif sağ çaprazından plasesini yaptı. Meşin yuvarlak filelerle buluştu. 

90 2. dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye indirdi. Ömürcan Artan'ın sağdan ortasında ceza alanında iyi yükselen Arda Kızıldağ, kafayla topu ağlara gönderdi: 3-1 

Mücadele, Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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