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07.04.2020 - 07:00 |

Diaby defteri kapanıyor

Beşiktaş’ta Abdoulay Diaby için flaş bir karar çıktı. Kartal'ın satın alma opsiyonunu kullanmak istemediği bildirildi.

Beşiktaş’ta sezon başında Sporting’den kiralanan Abdoulay Diaby için flaş bir karar çıktı. Portekiz basınında yer alan haberlerde; siyah-beyazlıların 5 milyon euroya yakın olan satın alma opsiyonunu kullanmak istemediği ve Diaby’le yollarını ayıracağı bildirildi.
Bu gelişmeler üzerine Sporting’de de Diaby için yeşil ışık yandı. Teknik direktör Ruben Amorim’in sezon başı kampında 28 yaşındaki futbolcuyu görmek istediği aktarıldı. Amorim’in Malili yıldızı kampta deneyeceği ve gidip gitmeyeceğine karar vereceği öne sürüldü.

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