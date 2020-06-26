Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Diaby: "Gol için Sergen Yalçın'a söz verdim"
26.06.2020 - 23:24 |

Diaby: "Gol için Sergen Yalçın'a söz verdim"

Süper Lig'de Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gecenin golcülerinden Diaby ve Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu. Diaby sözleşme için "Sporting Lizbon ile 3 senelik kontratım var. Beşiktaş sayfası kapansa bile sonuna kadar her şeyimi vereceğim." dedi.

Diaby: "Gol için Sergen Yalçın'a söz verdim"
ABONE OL

Süper Lig'de Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gecenin golcülerinden Diaby açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyum. Kazandık ve gol atmak da çok keyif verici. Sergen Hoca, bana 'Gol atman ve istatistiklerini arttırman gerekli' demişti. Ben de ona söz verdim ve sözümü tutmaya çalışıyorum."

Diaby: Gol için Sergen Yalçına söz verdim

"Beşiktaş sayfası kapansa bile..."
"Sporting Lizbon ile 3 senelik kontratım var. Hem Beşiktaş hem de Sporting ile görüşüyorum. Pandemi sonrası iyi döndüm. Beşiktaş sayfası kapansa bile sonuna kadar her şeyimi vereceğim. Beşiktaş büyük bir kulüp, görüşmeler sürüyor."

Rıdvan Yılmaz ise, "Asist yaptım, Burak Yılmaz ağabey sağ olsun geri çevirmedi. Hocalarım, bana sürekli neler yapmamı söylüyor, emekleri boşa çıkarmayacağım. Gelecek için bir şey söylemek için çok erken. Ailem ve hocalarım, taraftarlarımız benimle gururlanıyorsa ne mutlu." ifadelerini kullandı.

Abdoulay Diaby İlk Antremanı

    Lille'den Zeki Çelik paylaşımı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. İrfan Buz, Bursa'da galibiyetle başladı!
      İrfan Buz, Bursa'da galibiyetle başladı!
    2. Jeremain Lens: "Hoca ile konuştum ve..."
      Jeremain Lens: "Hoca ile konuştum ve..."
    3. Son dakika | Fenerbahçe'de Miha Zajc ülkesine gitti!
      Son dakika | Fenerbahçe'de Miha Zajc ülkesine gitti!
    4. Son dakika | Galatasaray, Ömer Yalçınkaya ile ayrılığı duyurdu!
      Son dakika | Galatasaray, Ömer Yalçınkaya ile ayrılığı duyurdu!
    5. Serie A heyecanı beIN SPORTS’ta devam ediyor
      Serie A heyecanı beIN SPORTS’ta devam ediyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe taktik çalıştı!

    Fenerbahçe taktik çalıştı!

    Orkun Kökçü, Feyenoord ile sözleşme imzaladı!

    Orkun Kökçü, Feyenoord ile sözleşme imzaladı!

    Son dakika | Galatasaray'da tüm koronavirüs testleri negatif çıktı!

    Son dakika | Galatasaray'da tüm koronavirüs testleri negatif çıktı!

    Liglerin iptal edildiği Fransa'da kupa finalleri oynanacak!

    Liglerin iptal edildiği Fransa'da kupa finalleri oynanacak!

    Sıradaki Haber