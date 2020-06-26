Diaby: "Gol için Sergen Yalçın'a söz verdim"

Süper Lig'de Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gecenin golcülerinden Diaby açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyum. Kazandık ve gol atmak da çok keyif verici. Sergen Hoca, bana 'Gol atman ve istatistiklerini arttırman gerekli' demişti. Ben de ona söz verdim ve sözümü tutmaya çalışıyorum."

"Beşiktaş sayfası kapansa bile..."

"Sporting Lizbon ile 3 senelik kontratım var. Hem Beşiktaş hem de Sporting ile görüşüyorum. Pandemi sonrası iyi döndüm. Beşiktaş sayfası kapansa bile sonuna kadar her şeyimi vereceğim. Beşiktaş büyük bir kulüp, görüşmeler sürüyor."

Rıdvan Yılmaz ise, "Asist yaptım, Burak Yılmaz ağabey sağ olsun geri çevirmedi. Hocalarım, bana sürekli neler yapmamı söylüyor, emekleri boşa çıkarmayacağım. Gelecek için bir şey söylemek için çok erken. Ailem ve hocalarım, taraftarlarımız benimle gururlanıyorsa ne mutlu." ifadelerini kullandı.

Abdoulay Diaby İlk Antremanı