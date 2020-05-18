Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Diagne, Philippe Clement'in yerine kendini koydu
18.05.2020 - 11:57 |

Diagne, Philippe Clement'in yerine kendini koydu

Galatasaray'dan kiralık olarak Belçika'nın Club Brugge takıma giden Mbaye Diagne, takımın şampiyonluk fotoğrafında kendini göremeyince, Teknik Direktör Philippe Clement'in yerine kendi fotoğrafını ekleyerek paylaştı.

ABONE OL

Galatasaray'dan kiralık olarak Belçika'nın Club Brugge takımına giden ancak Teknik Direktör Philippe Clement tarafından kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, kulüp tarafından paylaşılan şampiyonluk fotoğrafında kendisini göremeyince ilginç bir yönteme başvurdu.

Belçika ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı takım fotoğrafında olmayan Diagne, aynı fotoğrafta Philippe Clement'in yerine kendini ekleyerek hesabından takipçileri ile paylaştı.
Belçika'da korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ertelenen ligler tescil edilmiş, Club Brugge de şampiyon olmuştu.

Diagne, Philippe Clementin yerine kendini koydu

Diagne, Philippe Clementin yerine kendini koydu

Güreşçilerden 19 Mayıs mesajı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Michael Jordan'ın imzalı ayakkabısı 560 bin dolara satıldı

Michael Jordan'ın imzalı ayakkabısı 560 bin dolara satıldı

Yeni Malatyaspor'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya destek

Yeni Malatyaspor'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya destek

Son dakika | Beşiktaş, Alvaro Montero ile anlaştı iddiası

Son dakika | Beşiktaş, Alvaro Montero ile anlaştı iddiası

Fenerbahçe, Ravil Tagir için Avrupa'nın devleriyle yarışıyor

Fenerbahçe, Ravil Tagir için Avrupa'nın devleriyle yarışıyor

Sıradaki Haber