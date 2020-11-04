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04.11.2020 - 10:57 |

Diego Maradona'nın son durumu hakkında flaş açıklama

Arjantinli efsane isim Diego Maradona beyin damarlarındaki pıhtı nedeniyle acil ameliyata alınmıştı. Maradona'nın sağlık durumu ile ilgili resmi açıklama yapıldı.

Diego Maradona'nın son durumu hakkında flaş açıklama
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Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Arjantin ve dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük efsanesi olarak gösterilen Diego Armando Maradona dün akşam beyin damarlarındaki pıhtı nedeniyle acil ameliyata alınmıştı. Arjantinli efsanenin ameliyatının başarıyla tamamlandığı açıklandı.

La Gazzetta dello Sport yer alan habere göre efsane ismin ameliyatı başarıyla tamamlandı. Maradona'nın menajeri Sebastian Sanchi efsane ismin son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sanchi, "Her şey planlandığı gibi gitti. Diego iyi ve odasında dinleniyor." açıklamasında bulundu.

Maradona'yı ameliyat eden doktor Leopoldo Luque ise, "Kan pıhtısını alabildik. Diego, operasyonla iyi başa çıktı. Kontrol altında fakat gözlem altında kalacak." şeklinde konuştu.

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