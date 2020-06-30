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30.06.2020 - 22:11 | | Yunus Emre Kartal ANKARA (İHA) -

Dilaver Mutlu: "Gençlerimize süre vererek onları kazanmak istiyoruz"

 TFF 1. Lig’in 31. haftasında Keçiörengücü’ne 2-1 mağlup olan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, "Genç oyuncularımıza daha fazla süre vererek onları kazanmaya çalışıyoruz. Bugün de öyle yaptık" dedi.

Dilaver Mutlu: "Gençlerimize süre vererek onları kazanmak istiyoruz"
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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Bugün 2-1 kaybettik. Keçiörengücü’nü kutluyorum. Maça çıkmadan önce de konuşmuştuk. Artık ligde ne yukarı ile ne aşağı ile iddialı durumumuz olmadığı için önümüzdeki senenin yatırımını yapıyoruz. Genç oyuncularımıza daha fazla süre vererek onları kazanmaya çalışıyoruz. Bugün de öyle yaptık. Çocuklardan da verim aldık. Uzatmaların 4. dakikasına yediğimiz gol ile kaybettik. Son saniye golü olunca insanın morali bozuluyor ama iyi mücadele ettik. Önemli olan çocuklardan alacağımız verimdi. Bundan sonrası için hem Keçiörengücü’ne hem de diğer takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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