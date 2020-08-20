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20.08.2020 - 13:56 |

Dillian Whyte ve Alexander Povetkin Karşılaşması Sadece S Sport Plus’ta!

Heyecanla beklenen WBC geçici ağır sıklet unvan maçında “The Body Snatcher” lakaplı Dillian Whyte, Rus boksör Alexander Povetkin ile 22 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21:00’de karşı karşıya geliyor. Geçici ağır sıklet kemer mücadelesi tüm heyecanıyla canlı yayınla sadece S Sport Plus’ta izleyicilerle buluşacak.

Dillian Whyte ve Alexander Povetkin Karşılaşması Sadece S Sport Plus’ta!
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Covid-19 döneminde ara verilen boks müsabakalarında, ilk büyük unvan maçı 22 Ağustos’ta gerçekleşiyor. Eddie Hearn'ün Matchroom Dövüş Kampındaki karşılaşmada WBC ağır sıklet geçici kemerin sahibi Dillian Whyte ve eski WBA ağır sıklet şampiyonu Rus boksör Alexander Povetkin kozlarını paylaşmak için karşı karşıya geliyor.

Whyte kemerini korumayı başarabilecek mi?
WBC Geçici Ağır Sıklet Kemeri’ni geçtiğimiz yıl Oscar Rivas karşısında aldığı galibiyet ile kazanan Whyte’nın profesyonel boks kariyerinde 27 galibiyeti bulunuyor. Kazandığı kemeri Povetkin karşısında korumak için ringe çıkacak olan Whyte’nın nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak ediliyor.

Büyük gecede Whyte’ın karşısında yer alacak Alexander Povetkin ise ağır sıkletin en deneyimli isimlerinden biri. Kırk bir yaşındaki Rus boksörün kariyerinde 24’ünü nakavtla aldığı toplamda 35 galibiyeti bulunuyor. Povetkin aynı zamanda 2011-2013 yılları arasında WBA Ağır Sıklet Kemeri’nin de sahibiydi.

Bu maçtan galip ayrılacak ismin önümüzdeki aylarda yenilgisiz şampiyon Tyson Fury ile WBC unvan maçına çıkması bekleniyor.

Kadınlar ‘Biz de Varız’ Diyor
Alt kartta WBA, WBC, IBF ve WBO Kadınlar Hafif Sıklet kemerlerinin sahibi yenilgisiz şampiyon Katie Taylor, eski şampiyon Delfine Persoon karşısında rövanş mücadelesi verecek. Gecenin diğer maçında ise Luther Clay, WBO Hafif Orta Sıklet Kemeri’ni Chris Kongo’ya karşı korumak için ter dökmeye hazırlanıyor.

Dillian Whyte ve Alexander Povetkin Karşılaşması Sadece S Sport Plus’ta

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