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HaberlerFenerbahçe Haberleri Dimitris Pelkas: Erol hocayla buraya gelmeden önce konuştuk
16.10.2020 - 13:31 |

Dimitris Pelkas: Erol hocayla buraya gelmeden önce konuştuk

Fenerbahçe'nin PAOK'tan transfer ettiği Dimitri Pelkas basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dimitris Pelkas: Erol hocayla buraya gelmeden önce konuştuk
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Fenerbahçe'nin PAOK'tan transfer ettiği Dimitri Pelkas basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pelkas'ın açıklamaları şu şekilde;

"Fenerbahçe'ye gelmeden önce Erol Bulut ile konuştum. Kendisi çok iyi bir hoca ve çok iyi bir insan. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Avrupa'nın da önde gelen gelen büyük kulüplerinden bir tanesi. Daha önce Garry Rodrigues ve Mame Thiam ile oynadım. Perotti'yi de tanıyorum. İyi bir takım olmak, şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. 2014'ten beri kazanılamamış bir şampiyonluk var. Tarzımla ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Maçlardan sonra görürsünüz. Burada olduğum zaman boyunca, hedeflere ulaşmak adına takıma yardım etmek istiyorum. Erol hocayla buraya gelmeden önce konuştuk. Kendisi çok iyi bir hoca ve çok iyi bir insan.Ben futbolu tutkuyla oynayan bir oyuncuyum. Futbol bir takım oyunu, eğer iyi bir oyun oynamak istiyorsanız takımınıza yardım etmeniz gerekiyor. Tzavellas ve Bakasetas ile geçtiğimiz hafta görüştüm. Onların söylemine göre Türkiye Ligi, Yunanistan Ligi'nden daha güzel ve tutkulu. Fenerbahçe taraftarı ile buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İki yıl önce atmosferi yaşamıştım. Derbileri çok iyi biliyorum, buradaki derbilere de hazırım. Favori forma numaram 10 ama bu Samatta'da olduğu için boşta olan ve sevdiğim 14 numarayı tercih ettim."

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Dimitris Pelkas: Erol hocayla buraya gelmeden önce konuştuk

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