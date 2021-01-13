Dimitris Pelkas kalpleri fethetti

Fenerbahçe’de herkes Dimitris Pelkas’ı konuşuyor. Erzurumspor deplasmanında 1 gol 1 asistle galibiyeti sağlayan isim olan Pelkas, şimdiden sezonun flaş transferi olarak ses getiriyor. Son 4 lig maçında 3 gol 3 asistle katkı veren, toplamda da 13 resmi maçta 5 gol 5 asistle 10 gole direkt etki eden Yunan yıldız, performansıyla beraber gösterdiği aidiyet ve adanmışlıkla da beğeni topluyor. Takım arkadaşları da kendisini çok seviyor.



‘Özgür’ bir rol



Teknik Direktör Erol Bulut’un da transferini bizzat isim vererek istediği 26 yaşındaki orta sahayı çok iyi tanıması da dikkat çekiyor.



5. haftadaki Göztepe maçında takıma katılan Pelkas, 11 lig maçında yer aldı, 7 maçta sol kanat oynarken son 4 mücadelede esas yeri orta saha merkeze geldi. Ancak Bulut’un kafasındaki planda başarılı oyuncunun ‘serbest’ rol alması bulunuyor. Pelkas’ın ‘özgür’ bir rolle özgün ve yaratıcı olması isteniyor.



Yunanistan’da izleniyor



Pelkas, F.Bahçe’deki başarılı performansıyla ülkesi Yunanistan’da yakından izleniyor. Yunan basını, dünkü yayınlarında, ‘Pelkas gollere devam ediyor’ başlığını kullandı. Gazzetta.gr, “Pelkas, F.Bahçe’de iyi gidiyor. Gol ve asistleriyle çok seviliyor” ifadelerini kullandı. Yunanistan Milli Takımı’nda da oynayan 26 yaşındaki yıldızın başarısı ülkesi için de olumlu görülüyor.



Sağlıklı iletişim



Teknik Direktör Erol Bulut ve Dimitris Pelkas’ın arasındaki uyum da gözlerden kaçmıyor. 3-0 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçında oyundan alındığı için sinirlenen Pelkas’a hiç tepki konmadı, tam tersi kazanılması sağlandı. Erol Bulut ve Pelkas sorunları diyaloglarla çözdü. Son 4 maçtır da forvet arkasına kendi yerine gelen yıldız orta saha, daha rahat oynamaya başladı. Hatta 2 hafta önce Kasımpaşa maçı sonrası soyunma odasına giderken Bulut ve Pelkas’ın pozisyonları konuşması herkesin hoşuna gitti.