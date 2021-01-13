Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Dimitris Pelkas kalpleri fethetti
13.01.2021 - 07:00 |

Dimitris Pelkas kalpleri fethetti

Sezonun flaş transferi olarak şimdiden ses getiren Dimitris Pelkas, Fenerbahçe’de çok sevildi. Son 4 lig maçında 3 gol 3 asist yapan, toplamda 13 resmi maçta 5 gol 5 asistle 10 gole direkt etki eden Yunan yıldız performansının yanında gösterdiği aidiyetle de çok beğenildi

Dimitris Pelkas kalpleri fethetti
ABONE OL
CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de herkes Dimitris Pelkas’ı konuşuyor. Erzurumspor deplasmanında 1 gol 1 asistle galibiyeti sağlayan isim olan Pelkas, şimdiden sezonun flaş transferi olarak ses getiriyor. Son 4 lig maçında 3 gol 3 asistle katkı veren, toplamda da 13 resmi maçta 5 gol 5 asistle 10 gole direkt etki eden Yunan yıldız, performansıyla beraber gösterdiği aidiyet ve adanmışlıkla da beğeni topluyor. Takım arkadaşları da kendisini çok seviyor.

‘Özgür’ bir rol 

Teknik Direktör Erol Bulut’un da transferini bizzat isim vererek istediği 26 yaşındaki orta sahayı çok iyi tanıması da dikkat çekiyor.

5. haftadaki Göztepe maçında takıma katılan Pelkas, 11 lig maçında yer aldı, 7 maçta sol kanat oynarken son 4 mücadelede esas yeri orta saha merkeze geldi. Ancak Bulut’un kafasındaki planda başarılı oyuncunun ‘serbest’ rol alması bulunuyor. Pelkas’ın ‘özgür’ bir rolle özgün ve yaratıcı olması isteniyor.

Yunanistan’da izleniyor

Pelkas, F.Bahçe’deki başarılı performansıyla ülkesi Yunanistan’da yakından izleniyor. Yunan basını, dünkü yayınlarında, ‘Pelkas gollere devam ediyor’ başlığını kullandı. Gazzetta.gr, “Pelkas, F.Bahçe’de iyi gidiyor. Gol ve asistleriyle çok seviliyor” ifadelerini kullandı. Yunanistan Milli Takımı’nda da oynayan 26 yaşındaki yıldızın başarısı ülkesi için de olumlu görülüyor.

Sağlıklı iletişim

Teknik Direktör Erol Bulut ve Dimitris Pelkas’ın arasındaki uyum da gözlerden kaçmıyor. 3-0 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçında oyundan alındığı için sinirlenen Pelkas’a hiç tepki konmadı, tam tersi kazanılması sağlandı. Erol Bulut ve Pelkas sorunları diyaloglarla çözdü. Son 4 maçtır da forvet arkasına kendi yerine gelen yıldız orta saha, daha rahat oynamaya başladı. Hatta 2 hafta önce Kasımpaşa maçı sonrası soyunma odasına giderken Bulut ve Pelkas’ın pozisyonları konuşması herkesin hoşuna gitti.

Dimitris Pelkas kalpleri fethetti

    Mourinho'dan Mesut Özil'e olay cevap!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Arda Turan'dan maç sonu olay hareket
      Arda Turan'dan maç sonu olay hareket
    2. Diagne direğe kafa attı!
      Diagne direğe kafa attı!
    3. Maxim sürprizi! Süper Lig devi...
      Maxim sürprizi! Süper Lig devi...
    4. ‘Sırada büyük başarılar var’
      ‘Sırada büyük başarılar var’
    5. Sahne senin Adem Ljajic!
      Sahne senin Adem Ljajic!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fener 4 köşe

    Fener 4 köşe

    Çok özel iş birliği

    Çok özel iş birliği

    Son Dakika Transfer Haberleri | Ve sonunda Mehmet Ekici bombası patlıyor! Sturridge ve Ahmed Musa...

    Son Dakika Transfer Haberleri | Ve sonunda Mehmet Ekici bombası patlıyor! Sturridge ve Ahmed Musa...

    Dimitris Pelkas kalpleri fethetti

    Dimitris Pelkas kalpleri fethetti

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet