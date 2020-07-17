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17.07.2020 - 15:49 |

Dinamo Tiflis’ten Beşiktaş açıklaması

Dinamo Tiflis kulübü genel direktörü Zaza Dolidze “Beşiktaş, Nika Ninua ile ilgileniyor” diyerek oyuncunun siyah-beyazlı ekibe transferiyle ilgili kulüpten ilk açıklamayı yaptı.

Dinamo Tiflis’ten Beşiktaş açıklaması
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Beşiktaş’ın gündemindeki Nika Ninua ile ilgili kulübünden açıklama geldi. Dinamo Tiflis kulübü genel direktörü Zaza Dolidze, Gürcistan’da katıldığı bir televizyon programında Beşiktaş’ın Nika Ninua’yı transfer etmek istediğini doğruladı. Bu açıklama, Beşiktaş-Ninua transferine ilişkin, Gürcü ekibinde resmi ağızdan yapılan ilk açıklama oldu.

Dinamo Tiflis’ten Beşiktaş açıklaması

‘İtalya, Almanya, Belçika’dan talipleri var’
Kaptanı olduğu takımın son haftalardaki maçlarında 18 kişilik kadroya alınmayan genç futbolcu hakkında konuşan Dolidze “Beşiktaş Nika Ninua ile ilgileniyor. Oyuncuya talip olan başka kulüpler de var. İtalya, Almanya ve Belçika’dan da kendisiyle ilgilenenler var. Bunlar büyük ve güçlü takımlar” dedi.

‘İyi bir takıma gitsin istiyoruz’
Dinamo Tiflis yöneticisi şöyle devam etti: “Nika Ninua takımla antrenmanlarına devam ediyor. Transferi üzerine futbolcuyla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Kendisi iyi bir takıma gitsin istiyoruz. Kasım’da bitecek Gürcistan ligi sezonunun sonuna kadar burada kalma ihtimali de var.”

    Skorer Mutfak | 17 Temmuz 2020
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