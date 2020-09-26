Diouf: "Bana inanÄ±lmaz yardÄ±m ettiler"

SÃ¼per Lig'in 3. haftasÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± 1-0 maÄŸlup eden AtakaÅŸ Hatayspor'un tek golÃ¼nÃ¼ atan Mame Biram Diouf, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu dile getirdi.Â

MÃ¼sabakanÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamada bulunan Diouf, "Kendi evimizde oynuyorduk. Bunun bilinciyle sahaya Ã§Ä±ktÄ±k ve 3 puanÄ± aldÄ±k." dedi.Â

Galibiyete ihtiyaÃ§larÄ± olduÄŸunu ve maÃ§Ä±n tek golÃ¼nÃ¼ atmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Diouf, "TanrÄ± da bize yardÄ±m etti ve 3 puanÄ± aldÄ±k. Tabii ki o anlar futbolcunun olmak istediÄŸi anlar. Ben de o anÄ±n iÃ§indeydim ama takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±ma bu konuda Ã§ok Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ä°nanÄ±lmaz yardÄ±m ettiler." ifadelerini kullandÄ±.

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