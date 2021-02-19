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19.02.2021 - 09:28 | | DHA

Disk atmada milli atlet Özlem Becerek'ten yeni rekor

Milli atlet Özlem Becerek, disk atmada 2021 yılında çıktığı ilk yarışmada Türkiye rekoru kırma başarısı gösterdi.

Disk atmada milli atlet Özlem Becerek'ten yeni rekor
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Disk atmada Türkiye U20 rekortmeni Özlem Becerek, kendisine ait Türkiye rekorunu 2021'deki ilk yarışmada geliştirmeyi başardı. Yaklaşık iki aydır Antalya'da kampta bulunan Balkan büyükler şampiyonu 18 yaşındaki milli atlet, 58.09 ile kendisine ait U20 rekorunu 58.80'e yükseltti.
Özlem Becerek, 2019 yılında ele geçirdiği U20 Türkiye rekorunu dördüncü kez geliştirmiş oldu.

Disk atmada milli atlet Özlem Becerekten yeni rekor

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