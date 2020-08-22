Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ Divan Kurulu BaÅŸkanÄ±Â EÅŸref HamamcÄ±oÄŸlu, Divan Kurulu'nda konuÅŸtu.

Galatasaray'da liyakatin esas olduÄŸunu kaydeden HamamcÄ±oÄŸlu, "Bir kere daha dehÅŸetle gÃ¶rÃ¼yoruz kiÂ Sportif AÅž ile Galatasaray Spor KulÃ¼bÃ¼ DerneÄŸi arasÄ±ndaki borÃ§ ve alacak iliÅŸkisi, maalesef son 2 senedir tÃ¼m genel kurul ve divan kurulu toplantÄ±larÄ± ile Ã§eÅŸitli platformlarda uyarÄ±lmasÄ±na raÄŸmen aynÄ± vahametini sÃ¼rdÃ¼rmektedir. Galatasaray Sportif AÅž'nin, dernekten alacaÄŸÄ± son 12 ayda yÃ¼zde 85 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸtÄ±r. BaÄŸÄ±msÄ±z denetim ÅŸirketi raporunun son cÃ¼mlesinde 'Tahsili mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼lmeyen alacak' olarak nitelendirilmektedir. Bunun vahametini TÃ¼rkiye Bankalar BirliÄŸi ile yapÄ±lan sÃ¶zleÅŸmeler kapsamÄ±nda nerelere gidebileceÄŸiniÂ Galatasaray Spor KulÃ¼bÃ¼ Ã¼yelerine ve Ã¶zellikle Sportif AÅž yÃ¶neticilerinin dikkatine sunmak istiyorum. Galatasaray'da liyakat esastÄ±r. GÃ¶revlere talip olurken, gÃ¶rev teklif edilirken ve bu gÃ¶revleri kabul ederken ilgili ÅŸahÄ±slarÄ±n liyakat konusunu gÃ¶zden kaÃ§Ä±rmamalarÄ± esastÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka kriter olamaz. Siyasi veya ekonomik olsun kiÅŸisel tercihler bu atamalarda bir tercih sebebi olamaz. Galatasaray Spor KulÃ¼bÃ¼ Ã¼yeleri, TÃ¼rkiye'nin en zengin insan kaynaÄŸÄ±dÄ±r.Â Ãœyelerimiz arasÄ±nda ne ekonomistler ne profesÃ¶rler ne yÃ¶neticiler var. Galatasaray Sportif AÅž'ye yapÄ±lan son atama vicdanlarda bÃ¼yÃ¼k rahatsÄ±zlÄ±k yaratmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu konunun ivedilikle Ã§Ã¶zÃ¼lmesi esastÄ±r. Galatasaray Sportif AÅž halka aÃ§Ä±k bir ÅŸirkettir ve yÃ¶netim kurulu koltuklarÄ± sponsorluklarla veya kasa kolaylÄ±klarÄ±yla elde edilebilecek kadar hafif bir yer deÄŸildir. Bu atamayÄ± yapan, tercih eden ve bu atamadan haberi olmayan yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerimizin vicdanlarÄ±nÄ± Ã¶nÃ¼ne koyarak bu konuyu deÄŸerlendirmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandÄ±.

"GEÃ‡EN SEZON 60 MÄ°LYON DOLAR'A YAKIN BÃœTÃ‡EYLE LÄ°GÄ° 6'NCI BÄ°TÄ°RDÄ°K"

EÅŸref HamamcÄ±oÄŸlu, Galatasaray'Ä±n gÃ¼nlÃ¼k kararlar ve politikalarla yÃ¶netilemeyeceÄŸini dile getirerek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "GeÃ§en sezon ligi 60 milyon dolara yakÄ±n bir bÃ¼tÃ§eyle altÄ±ncÄ± bitirdik. Olabilir, her zaman ÅŸampiyon olamazsÄ±nÄ±z.Â 17 milyon dolar bÃ¼tÃ§eyle Trabzonspor aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± aynÄ± sonucu elde etti.Â Gelinen noktada 'KÃ¼Ã§Ã¼lmemiz ve Ã¶z kaynaklarÄ±mÄ±za yÃ¶nelmemiz lazÄ±m. ArtÄ±k pahalÄ± transferler yapamayÄ±z.' felsefesi benimsenmiÅŸ ki yÃ¶neticilerimiz mevcut futbolcularÄ±mÄ±zla yeniden masaya oturarak pazarlÄ±k yapmak yoluyla 60 milyon dolarlÄ±k bÃ¼tÃ§eyi aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Fakat Galatasaray, gÃ¼nlÃ¼k kararlar ve politikalarla yÃ¶netilemez, yÃ¶netilmemeli. Mutlaka futbol ÅŸubesini yÃ¶netenlerin bize en az 3 yÄ±llÄ±k vizyon ortaya koymasÄ± lazÄ±m. Bu sÃ¶ylediklerini nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtirecekler? Hangi insan kaynaklarÄ± imkanÄ±yla, hangi maddi imkanlar ve hangi bilgi ile yapacaklar?"

"Ä°LETÄ°ÅžÄ°M FACÄ°ALARIMIZ ARTARAK DEVAM ETMEKTEDÄ°R"

Galatasaray yÃ¶netiminin, camiayÄ± iyi bilgilendiremediÄŸini belirten HamamcÄ±oÄŸlu, "YapÄ±lan transferlerdeki rahatsÄ±zlÄ±klar zaman zaman gÃ¼ndeme geldi. Gelinen aÅŸamada Galatasaray camiasÄ±nÄ±n bilgilendirilmesi, sonÂ derece Ã¶zensiz hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ, vasÄ±fsÄ±z bir Ã¼slupla gerÃ§ekleÅŸtirilen basÄ±n toplantÄ±larÄ±yla yapÄ±lamaz. Bu GalatasaraylÄ±larÄ± derinden yaralamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°letiÅŸim facialarÄ±mÄ±z artarak devam etmektedir. Galatasaray Spor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n resmi sitesi kiÅŸisel bildiriler ve kiÅŸisel pozisyonÂ almalarÄ±n aracÄ± olamaz. Buna izin verilmemeli" diyerek sÃ¶zlerini noktaladÄ±.