Djibril Cisse, 100 gole ulaÅŸmak iÃ§in parasÄ±z oynamaya hazÄ±r

Fransa basÄ±nÄ±na aÃ§Ä±klamada bulunan 38 yaÅŸÄ±ndaki Cisse, forvetlerin gol sayÄ±larÄ± konusunda hassas olduÄŸunu belirterek "Forvetleri bilirsiniz, gol atmayÄ± ve 25, 50, 75 gibi gol barajlarÄ±na ulaÅŸmayÄ± seviyoruz. Ligue 1'de 96 golde kaldÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in 100 gole ulaÅŸmak beni cezbediyor. Kalan 4 gol, benim iÃ§in tam anlamÄ±yla takÄ±ntÄ± haline geldi." ifadelerini kullandÄ±.

Ligue 1'e dÃ¶nmeye hazÄ±r olduÄŸunu kaydeden Cisse, "Para almadan oynamaya hazÄ±rÄ±m. Bir kulÃ¼p isterse 2-3 ay oynayabilirim. Bu durum kulÃ¼p iÃ§in bir risk taÅŸÄ±mÄ±yor. Åžu anda herhangi bir kulÃ¼ple ciddi gÃ¶rÃ¼ÅŸmem olmadÄ± ama teklif geleceÄŸini umuyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ãœlkesinde Auxerre, Olympique Marsilya, Bastia, Ä°ngiltere'de Liverpool, Ä°talya'da Lazio gibi takÄ±mlarda forma giyen Cisse, 2015'te futbolu bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°sviÃ§re ekibi Yverdon ile 2017'de futbola dÃ¶nen tecrÃ¼beli forvet, geÃ§en sezon ise Ä°talya'nÄ±n Vicenza takÄ±mÄ±nda gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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