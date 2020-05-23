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23.05.2020 - 12:00 | | ANKARA (AA) -

Djokovic, Balkanlar'da özel turnuvaya katılacak

Ünlü raket, gelecek ay Balkanlar'da düzenlenecek özel turnuvaya katılacak.

Djokovic, Balkanlar'da özel turnuvaya katılacak
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Dört Balkan ülkesinin ev sahipliğinde 13 Haziran'da başlayacak Adria Turu'na, erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic de katılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şubat ayında kazandığı Dubai Tenis Şampiyonası'ndan bu yana maç oynamayan Djokovic, profesyonel turnuvaların başlamasının planlandığı ağustos ayı öncesinde korta çıkacak.

Djokovic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "13 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Balkanlarda düzenlenecek Adria Turu'nun ilk ayağı Belgrad'da oynanacak. Bölgedeki insani yardım projelerini desteklemeyi amaçlayan bu turnuvayı gerçekleştireceğimiz için minnettar ve heyecanlıyım. Yakında kortta görüşürüz." ifadelerine yer verdi.

Novak Djokovic Vakfının da katkısıyla düzenlenecek organizasyon, 4 ayaktan oluşacak. 13-14 Haziran'da Sırbistan, 20-21 Haziran'da Hırvatistan, 27-28 Haziran'da Karadağ ve 3-4 Temmuz'da Bosna Hersek'e uğrayacak Adria Turu, Djokovic ile Damir Dzumhur arasında, 5 Temmuz'da Sarayosna'da oynanacak gösteri maçıyla bitecek.

Etkinliğe, 17 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic'in yanı sıra Dominic Thiem, Grigor Dimitrov, Viktor Troicki gibi erkek tenisinin önemli isimlerinin de katılması bekleniyor.

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