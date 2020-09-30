Teniste sezonun son grand slam turnuvasÄ± Fransa AÃ§Ä±k'ta (Roland Garros), tek erkeklerde dÃ¼nya 1 numarasÄ± SÄ±rp Novak Djokovic ikinci tura yÃ¼kseldi.Â

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle 4 ay ertelenen Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'teki turnuvanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼n akÅŸam seansÄ± maÃ§larÄ± tamamlandÄ±.Â

Tek erkeklerde 2016 yÄ±lÄ± ÅŸampiyonu 1 numaralÄ± seribaÅŸÄ± SÄ±rp Novak Djokovic, dÃ¼nya 80 numarasÄ± Etiyopya kÃ¶kenli Ä°sveÃ§li tenisÃ§i Mikael Ymer'i 6-0, 6-2 ve 6-3'lÃ¼k setlerle zorlanmadan 3-0 maÄŸlup etti.Â

Kariyerinde 17 grand slam ÅŸampiyonluÄŸu bulunan 33 yaÅŸÄ±ndaki Djokovic, ikinci turda LitvanyalÄ± Ricardas Berankis ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â

TurnuvanÄ±n 5 numaralÄ± seribaÅŸÄ± tenisÃ§isi Yunan Stefanos Tsitsipas ise zorlandÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta dÃ¼nya 109 numarasÄ± Ä°spanyol Jaume Munar'Ä± 4-6, 2-6, 6-1, 6-4 ve 6-4'lÃ¼k setlerle 3-2 yenerek ikinci turda UruguaylÄ± Pablo Cuevas'Ä±n rakibi oldu.Â

Nadal ve Serena Williams yarÄ±n korta Ã§Ä±kacakÂ

Ä°kinci tur maÃ§larÄ±yla devam edecek Fransa AÃ§Ä±k'ta yarÄ±n, tek erkeklerde son 3 yÄ±lÄ± Ã¼st Ã¼ste olmak Ã¼zere turnuvada 12 ÅŸampiyonluÄŸu bulunan 2 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Ä°spanyol Rafael Nadal, dÃ¼nya 211'incisi ABD'li Mackenzie McDonald ile mÃ¼cadele edecek.Â

Bu sene ABD AÃ§Ä±k'ta kariyerinin ilk grand slam ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸan 3 numaralÄ± seribaÅŸÄ± AvusturyalÄ± Dominic Thiem, dÃ¼nya 310 numarasÄ± ABD'li Jack Sock ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â

Tek kadÄ±nlarda 3 numaralÄ± seribaÅŸÄ± UkraynalÄ± Elina Svitolina'nÄ±n rakibi, 22 yaÅŸÄ±ndaki MeksikalÄ± tenisÃ§i Renata Zarazua olacak.

Kariyerinin 24. grand slam ÅŸampiyonluÄŸunu kovalayan kadÄ±nlarÄ±n 6 numaralÄ± seribaÅŸÄ± tenisÃ§isi ABD'li Serena Williams ise dÃ¼nya 157'ncisi Bulgar Tsvetana Pironkova'nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.