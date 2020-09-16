MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTenis Haberleri Djokovic ve Nadal, Roma Açık'ta zorlanmadan tur atladı
16.09.2020 - 23:48 | | AA

Djokovic ve Nadal, Roma Açık'ta zorlanmadan tur atladı

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerde seribaşı raketler Sırp Novak Djokovic ve İspanyol Rafael Nadal, kadınlarda da Rumen Simona Halep ve Çekya’dan Karolina Pliskova zorlanmadan rakiplerini geçerek 3. tura yükseldi.

Djokovic ve Nadal, Roma Açık'ta zorlanmadan tur atladı
ABONE OL

Tenis sezonunda normalde her yıl mayıs ayında yapılan ancak bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Roma Açık Tenis Turnuvası bu hafta oynanmaya başladı.

Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda Kovid-19 tedbirleri sebebiyle seyircisiz oynanan turnuvaya, üçüncü gününde ilk ve ikinci tur müsabakalarıyla devam edildi.

Turnuvaya ikinci turdan başlayan erkeklerde dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, ev sahibi ülkeden Salvatore Caruso'yu 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek, 3. tura yükseldi. Djokovic, 3. turda vatandaşı Filip Krajinovic ile karşılaşacak.

Dünya 2 numarası ve 9 kezle Roma'da en çok şampiyonluk kazanan isim olan İspanyol Rafael Nadal da 2. turdan başladığı turnuvada vatandaşı Pablo Busta Carreno'yu 6-1'lik iki setle 2-0 yenerek, 3. tura çıktı.

Roma Açık'ta erkeklerde günün sürprizi ise turnuvanın 3 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas'ın, organizasyona davet kartıyla katılan İtalyan Jannik Sinner'a 6-1, 6-7(9) ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenilmesi oldu.

 

- Kadınlar

 

Kadınlarda turnuvaya 1 numaralı seribaşı raket olarak katılan dünya 2 numarası Rumen raket Simona Halep de İtalyan Jasmine Paolini'yi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, adını üst tura yazdırdı.

Turnuva 2 numarası Çek Karolina Pliskova da vatandaşı Barbora Strycova'yı 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti ve 3. tura yükseldi.

Roma Açık'a yarın 2. tur maçlarıyla devam edilecek.

Djokovic ve Nadal, Roma Açıkta zorlanmadan tur atladı

Kubo Gerard Moreno İle Ayak Tenisi Oynadı

    Galatasaray, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarını tamamladı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Ön Eleme Turu bugün oynanan 5 maçla tamamlandı
      Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Ön Eleme Turu bugün oynanan 5 maçla tamamlandı
    2. NBA'de yılın 5'leri belirlendi
      NBA'de yılın 5'leri belirlendi
    3. Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Stefano Okaka hamlesi
      Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Stefano Okaka hamlesi
    4. Lionel Messi şov yaptı!
      Lionel Messi şov yaptı!
    5. Neftçi Bakü Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi GS maçı ne zaman saat kaçta?
      Neftçi Bakü Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi GS maçı ne zaman saat kaçta?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Sturridge sürprizi! Süper Lig'e geri dönüyor...

    Transfer haberleri | Sturridge sürprizi! Süper Lig'e geri dönüyor...

    Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabını Miguel Angel Lopez kazandı

    Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabını Miguel Angel Lopez kazandı

    Misli.com Sultanlar Ligi: Galatasaray HDI Sigorta: 1 - Türk Hava Yolları: 3

    Misli.com Sultanlar Ligi: Galatasaray HDI Sigorta: 1 - Türk Hava Yolları: 3

    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde sezona iddialı giriyor

    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde sezona iddialı giriyor

    Sıradaki Haber